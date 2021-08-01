Окон выиграл «Гран-при Венгрии», Мазепин не финишировал

Вторым стал представитель «Астон Мартин» Себастьян Феттель. На третьей позиции пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Британец вышел в лидеры зачета пилотов, обогнав Макса Ферстаппена из «Ред Булла». Ферстаппен финишировал десятым.

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Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин не смог закончить гонку. Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, который также в итоге не сумел финишировать, устроил масштабную аварию на старте.