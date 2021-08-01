Феттель дисквалифицирован по итогам «Гран-при Венгрии», Хэмилтон поднялся на второе место
Пилот «Астон Мартина» Себастьян Феттель лишен второго места по итогам «Гран-при Венгрии», сообщает
Пилот «Астон Мартина» Себастьян Феттель лишен второго места по итогам «Гран-при Венгрии», сообщает
После финиша технический представитель ФИА Джо Бауэр обнаружил, что в баках немца осталось недостаточно топлива. Согласно правилам, если в любой момент у гонщика остается меньше литра топлива, то пилот может быть дисквалифицирован. В машине Феттеля обнаружили 0,3 литра.
Немец не смог завершить круг после финиша гонки и добрался до боксов пешком, оставив машину в одном из поворотов.
В итоге, Себастьян Феттель был дисквалифицирован. На вторую строчку поднялся пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Третьим стал Карлос Сайнс на «Феррари».
По одному месту выиграли все остальные гонщики — в том числе это позволило попасть в топ-10 Кими Райкконену на «Альфа Ромео».