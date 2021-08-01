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1 августа, источник: Спорт-Экспресс

Феттель дисквалифицирован по итогам «Гран-при Венгрии», Хэмилтон поднялся на второе место

Пилот «Астон Мартина» Себастьян Феттель лишен второго места по итогам «Гран-при Венгрии», сообщает пресс-служба «Формулы-1».

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Источник: AFP 2021

После финиша технический представитель ФИА Джо Бауэр обнаружил, что в баках немца осталось недостаточно топлива. Согласно правилам, если в любой момент у гонщика остается меньше литра топлива, то пилот может быть дисквалифицирован. В машине Феттеля обнаружили 0,3 литра.

Немец не смог завершить круг после финиша гонки и добрался до боксов пешком, оставив машину в одном из поворотов.

В итоге, Себастьян Феттель был дисквалифицирован. На вторую строчку поднялся пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Третьим стал Карлос Сайнс на «Феррари».

Во время загрузки произошла ошибка.

По одному месту выиграли все остальные гонщики — в том числе это позволило попасть в топ-10 Кими Райкконену на «Альфа Ромео».

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