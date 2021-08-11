Жан Тодт рассказал о состоянии Михаэля Шумахера

«Благодаря работе врачей и содействию жены Михаэля Коринны, которая хотела, чтобы Михаэль выжил, он действительно выжил, но от травмы остались последствия. Сейчас он с ними борется. Мы надеемся, что ситуацию будет медленно, но улучшаться.



Я провёл много времени рядом с Коринной после инцидента. Она — замечательная женщина. Она никогда не ожидала, что ей придётся взять управление семьёй в свои руки. Это произошло неожиданно, но у неё не было выбора», — приводит слова Жана Тодта Bild.