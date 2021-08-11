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14:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Жан Тодт рассказал о состоянии Михаэля Шумахера

Президент ФИА Жан Тодт поделился подробностями о состоянии Михаэля Шумахера.

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Источник: AP 2021
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«Благодаря работе врачей и содействию жены Михаэля Коринны, которая хотела, чтобы Михаэль выжил, он действительно выжил, но от травмы остались последствия. Сейчас он с ними борется. Мы надеемся, что ситуацию будет медленно, но улучшаться.

Я провёл много времени рядом с Коринной после инцидента. Она — замечательная женщина. Она никогда не ожидала, что ей придётся взять управление семьёй в свои руки. Это произошло неожиданно, но у неё не было выбора», — приводит слова Жана Тодта Bild.

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер, катаясь на горных лыжах, получил в результате падения тяжёлые травмы головы. О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить всё в тайне.

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