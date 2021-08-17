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11:33 (мск), источник: Коммерсантъ

«Формулу-1» в Сан-Паулу разрешили провести при полных трибунах

Губернатор одноименного штата Жоау Дориа отметил, что соревнование должно пройти 6 и 7 ноября, однако, возможно, заезд отложат на неделю по его с мэром города просьбе в адрес организаторов.

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Источник: AFP 2021

Власти бразильского города Сан-Паулу разрешили провести соревнования чемпионата мира по автогонкам «Формулы-1», намеченные на ноябрь, при полных трибунах, сообщает портал The Brazilian Report со ссылкой на правительство штата. По словам министра здравоохранения Сан-Паулу Жана Горинштейна, мероприятие будет безопасным, поскольку большая часть гостей вакцинирована. Уже 99% взрослых привились хотя бы первой дозой препарата, сказал он (население штата — 45 595 497 человек, вакцинировано первой дозой 30 123 308, привито второй или единой дозой 12 776 105 человек).

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Губернатор одноименного штата Жоау Дориа отметил, что соревнование должно пройти 6 и 7 ноября, однако, возможно, заезд отложат на неделю по его с мэром города просьбе в адрес организаторов. «Хочу отметить, что в связи с успешной реализацией прививочной кампании в столице штата с 27 августа в продажу поступит последняя партия билетов на Гран-при Сан-Паулу, что позволит заполнить трибуны автодрома “Интерлагос” на 100% их вместимости», — сказал губернатор (цитата по ТАСС).

Все зрители «Формулы-1» должны носить маски, а также регулярно проходить процедуру измерения температуры.

Ранее стало известно, что Гран-при ВТБ «Формулы-1» в российском Сочи пройдет при 50-процентной заполняемости «Сочи Автодрома». Такая позиция была разработана после переговоров с Роспотребнадзором и администрацией Краснодарского края и с учетом прогнозов по развитию эпидемиологической ситуации в регионе к концу сентября.

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