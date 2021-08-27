Чемпионат «Формулы-1» после месячной паузы возобновляется этапом в Бельгии

ТАСС, 27 августа. Программа 12-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2021 года — Гран-при Бельгии — стартует в пятницу. Соревнования возобновятся после четырехнедельной паузы.

Перед уходом на летний перерыв лидерство в чемпионате захватил британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», он опережает нидерландца Макса Ферстаппена на восемь очков. Последние два этапа сложились неудачно для лидера «Ред Булл»: в Великобритании его выбил Хэмилтон, а в Венгрии из-за инцидента на первом круге он смог финишировать только девятым. Однако борьба за титул обещает быть интересной до самого конца. Во время перерыва команды наверняка подготовили технические новинки, которые могут оказаться решающими в этом противостоянии.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--72a93ba212b6cac55f43" data-vnd="72a93ba212b6cac55f43" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=72a93ba212b6cac55f43" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Первая половина сезона получилась тяжелой для российского пилота «Хааса» Никиты Мазепина. Он лишь на нескольких этапах смотрелся лучше напарника по команде немца Мика Шумахера, и это при том, что сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера сам небезупречен и часто попадал в аварии, однако случались они в основном в практиках или квалификациях. Тем не менее руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер встал на защиту Мазепина и отметил, что постепенно отношение болельщиков к российскому гонщику меняется в лучшую сторону.

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Бельгийская трасса «Спа-Франкоршам» считается одной из самых зрелищных в календаре чемпионата, для многих пилотов она является любимой. Украшением автодрома можно назвать связку поворотов «Красная вода». Трасса достаточно скоростная, на ней практически нет препятствий для обгона соперников. При этом резкий перепад высот, самый длинный круг в чемпионате и непредсказуемые погодные условия делают этап еще более интересным.

Рекордсменом по количеству побед в Бельгии является Михаэль Шумахер (6). Пять побед на счету бразильца Айртона Сенны. Из действующих пилотов чаще других в Спа выигрывали финн Кими Райкконен и Хэмилтон, которые по четыре раза пересекали финишную черту первыми. Три победы в активе немца Себастьяна Феттеля, по одному разу выигрывали австралиец Даниэль Риккьярдо и монегаск Шарль Леклер.