Ферстаппен победил в самом странном заезде в истории. Гонку отменили, но у нее есть победитель

«Гран-при Бельгии» войдет в историю как один из самых удивительных уик-эндов в истории «Формулы-1». Дождевые условия на трассе «Спа-Франкоршам» подарили удивительную квалификацию, но ливень помешал проведению воскресной гонки.

Невероятный подвиг Расселла в квалификации

Прогноз погоды предвещал обильные осадки на весь этап в Бельгии, однако уик-энд начался с сухой пятницы. Темные облака окутали трассу «Спа-Франкоршам» в субботу, где произошла по-настоящему историческая квалификация. Несмотря на мокрую трассу, первый и второй сегменты прошли без серьезных инцидентов. Из неожиданностей можно выделить непопадание пилотов «Феррари» в заключительную часть квалификации: Карлос Сайнс показал 13-е время, а Шарль Леклер — 11-е.

Опасные погодные условия должны были отложить старт третьего сегмента, однако гоночный директор FIA Майкл Маси дал зеленый свет последней части сессии. К сожалению, это предсказуемо привело к инциденту. Ландо Норрис попал в страшную аварию в «Радийоне». К счастью, после медицинского обследования врачи не обнаружили серьезных травм и разрешили британцу участвовать в гонке.

После возобновления квалификации трасса не успела до конца высохнуть, что привело к сумасшедшей концовке. Для пилота «Уильямс» Джорджа Расселла попадание в третий сегмент и так является большим успехом, однако британцу удалось превзойти даже самые сумасшедшие ожидания. Расселл в своей последней попытке поставил феноменальное время, которое смог побить лишь Макс Ферстаппен. Нидерландец завоевал поул, но все внимание было направлено на обладателя второго места. Расселл на одной из слабейших машин чемпионата совершил феноменальное достижение, которое войдет в историю «Формулы-1».

Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон должен был начать гонку третьим, а его напарник Валттери Боттас показал восьмой результат в квалификации, но из-за штрафа за завал в Венгрии финн должен был стартовать 13-м. Даниэл Риккьярдо и Себастьян Феттель замкнули пятерку квалификации.

Бесконечное ожидание гонки

Дождь продолжился и в воскресенье. Гонка еще не успела начаться, а предстартовая драма лишила пилота «Ред Булл» Серхио Переса возможности участвовать в гонке. По пути на стартовую решетку мексиканец разбил болид до такой степени, что механики не были в состоянии подготовить его к началу заезда.

Читайте также От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Старт был отложен на 25 минут, а прогревочный круг начался за машиной безопасности. После двух кругов за пейскаром организаторы решили вывесить красный флаг из-за проблем с видимостью на трассе. Таким образом, гонщики вернулись на пит-лейн и долго ждали новостей о возобновлении заезда. Во время продолжительной остановки дирекция гонки разрешила «Ред Буллу» вернуть Переса в гонку, если механики успеют починить болид мексиканца. Однако главной проблемой было возобновление самого заезда. Сложные погодные условия и нулевая видимость не позволяли начинать гонку вовсе.

Спустя три часа после первоначального старта Майкл Маси все же решился возобновить заезд, но вновь за машиной безопасности. Условия на трассе были еще хуже, так что реальной гонки ждать не приходилось. Спустя два круга красный флаг был вывешен вновь. На этот раз остановка заезда оказалась последней.

В итоге гонка в Бельгии состоялась без единого боевого круга. Дирекция гонки приняла решение полностью завершить заезд спустя почти четыре часа ожидания. Макс Ферстаппен был признан победителем заезда, а Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон замкнули странный подиум. Вся десятка получила половинчатые очки.