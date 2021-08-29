Ферстаппен победил в самом странном заезде в истории. Гонку отменили, но у нее есть победитель
Несмотря на четырехчасовое ожидание, гонка на «Спа-Франкоршам» так и не состоялась.
Несмотря на четырехчасовое ожидание, гонка на «Спа-Франкоршам» так и не состоялась.
«Гран-при Бельгии» войдет в историю как один из самых удивительных
Прогноз погоды предвещал обильные осадки на весь этап в Бельгии, однако
Опасные погодные условия должны были отложить старт третьего сегмента, однако гоночный директор FIA Майкл Маси дал зеленый свет последней части сессии. К сожалению, это предсказуемо привело к инциденту. Ландо Норрис попал в страшную аварию в «Радийоне». К счастью, после медицинского обследования врачи не обнаружили серьезных травм и разрешили британцу участвовать в гонке.
После возобновления квалификации трасса не успела до конца высохнуть, что привело к сумасшедшей концовке. Для пилота «Уильямс» Джорджа Расселла попадание в третий сегмент и так является большим успехом, однако британцу удалось превзойти даже самые сумасшедшие ожидания. Расселл в своей последней попытке поставил феноменальное время, которое смог побить лишь Макс Ферстаппен. Нидерландец завоевал поул, но все внимание было направлено на обладателя второго места. Расселл на одной из слабейших машин чемпионата совершил феноменальное достижение, которое войдет в историю «Формулы-1».
Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон должен был начать гонку третьим, а его напарник Валттери Боттас показал восьмой результат в квалификации, но
Дождь продолжился и в воскресенье. Гонка еще не успела начаться, а предстартовая драма лишила пилота «Ред Булл» Серхио Переса возможности участвовать в гонке. По пути на стартовую решетку мексиканец разбил болид до такой степени, что механики не были в состоянии подготовить его к началу заезда.
Старт был отложен на 25 минут, а прогревочный круг начался за машиной безопасности. После двух кругов за пейскаром организаторы решили вывесить красный флаг
Спустя три часа после первоначального старта Майкл Маси все же решился возобновить заезд, но вновь за машиной безопасности. Условия на трассе были еще хуже, так что реальной гонки ждать не приходилось. Спустя два круга красный флаг был вывешен вновь. На этот раз остановка заезда оказалась последней.
В итоге гонка в Бельгии состоялась без единого боевого круга. Дирекция гонки приняла решение полностью завершить заезд спустя почти четыре часа ожидания. Макс Ферстаппен был признан победителем заезда, а Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон замкнули странный подиум. Вся десятка получила половинчатые очки.
Бельгия
Чемпионат мира
12-й этап
«Гран-при Бельгии»
1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 3.27,071
2. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — отставание 1,995
3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 2,601
4. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 4,496
5. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 7,479
6. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 10,177
7. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 11,579
8. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 12,608
9. Николас Латифи (Канада, Williams) — 15,485
10. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 16,166
11. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 20,590
12. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 22,414
13. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 24,163
14. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 27,110
15. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 28,329
16. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 29,507
17. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 31,993
18. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 34,108
19. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 36,054
20. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 38,205.