Никита Мазепин лишился лучшего круга в гонке Гран-при Бельгии

Это вызвано тем, что лучший круг был показан в режиме автомобиля безопасности, за которым гонщики и прошли все три круга, из которых состояла гонка. Мазепин в любом случае не получил бы бонусного балла за лучший круг, поскольку по регламенту дополнительные очки за это достижение начисляются только тем, кто финишировал в десятке сильнейших.