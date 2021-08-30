Никита Мазепин лишился лучшего круга в гонке Гран-при Бельгии
Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин лишился лучшего круга по итогам
Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин лишился лучшего круга по итогам
В официальном протоколе по итогам гонки, утверждённом стюардами, отсутствует автор лучшего круга. Таким образом, по итогам гонки лучший круг никому не был присуждён.
Это вызвано тем, что лучший круг был показан в режиме автомобиля безопасности, за которым гонщики и прошли все три круга, из которых состояла гонка. Мазепин в любом случае не получил бы бонусного балла за лучший круг, поскольку по регламенту дополнительные очки за это достижение начисляются только тем, кто финишировал в десятке сильнейших.
Победу в гонке