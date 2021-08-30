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09:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Никита Мазепин лишился лучшего круга в гонке Гран-при Бельгии

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин лишился лучшего круга по итогам Гран-при Бельгии.

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Источник: Reuters

В официальном протоколе по итогам гонки, утверждённом стюардами, отсутствует автор лучшего круга. Таким образом, по итогам гонки лучший круг никому не был присуждён.

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Это вызвано тем, что лучший круг был показан в режиме автомобиля безопасности, за которым гонщики и прошли все три круга, из которых состояла гонка. Мазепин в любом случае не получил бы бонусного балла за лучший круг, поскольку по регламенту дополнительные очки за это достижение начисляются только тем, кто финишировал в десятке сильнейших.

Победу в гонке Гран-при Бельгии одержал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым финишировал британец Джордж Расселл из «Уильямса», третьим — ещё один британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

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