Источник: «Ред Булл» подал жалобу в ФИА на мотор «Мерседеса»

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«Им каким-то образом удаётся охлаждать воздух в камере нагнетания на этапе разгона. Это обеспечивает значительную прибавку в мощности в данной фазе», — отметил журналист издания Михаэль Шмидт.

Отмечается, что само по себе это решение является легальным, но вопрос в том, где именно расположены датчики в камере нагнетания, в которой дозволен определённый диапазон температур.