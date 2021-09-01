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10:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: «Ред Булл» подал жалобу в ФИА на мотор «Мерседеса»

В «Ред Булл» собрались подать жалобу в Международную автомобильную федерацию (ФИА) на мотор «Мерседеса». Об этом сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport.

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Источник: РИА "Новости"
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«Им каким-то образом удаётся охлаждать воздух в камере нагнетания на этапе разгона. Это обеспечивает значительную прибавку в мощности в данной фазе», — отметил журналист издания Михаэль Шмидт.

Отмечается, что само по себе это решение является легальным, но вопрос в том, где именно расположены датчики в камере нагнетания, в которой дозволен определённый диапазон температур.

«Не думаю, что разрешено охлаждать воздух более чем на десять градусов. “Ред Булл” утверждает, что датчики расположены таким образом, чтобы свидетельствовать о достаточной температуре», — добавил журналист.

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