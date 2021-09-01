Источник: «Ред Булл» подал жалобу в ФИА на мотор «Мерседеса»
В «Ред Булл» собрались подать жалобу в Международную автомобильную федерацию (ФИА) на мотор «Мерседеса». Об этом сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport.
В «Ред Булл» собрались подать жалобу в Международную автомобильную федерацию (ФИА) на мотор «Мерседеса». Об этом сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport.
«Им
Отмечается, что само по себе это решение является легальным, но вопрос в том, где именно расположены датчики в камере нагнетания, в которой дозволен определённый диапазон температур.
«Не думаю, что разрешено охлаждать воздух более чем на десять градусов. “Ред Булл” утверждает, что датчики расположены таким образом, чтобы свидетельствовать о достаточной температуре», — добавил журналист.