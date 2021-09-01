41-летний Райкконен завершит карьеру после окончания нынешнего сезона

«Вот и все. Это будет мой последний сезон в “Формуле-1”. Это решение я принял еще по ходу зимнего перерыва. Оно далось мне нелегко, но я решил, что по окончании этого сезона мне пришла пора попробовать что-то новое», — написал пилот в Instagram.