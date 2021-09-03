Фанаты Ферстаппена устроят ад Хэмилтону в Нидерландах. «Формула-1» возвращается на родину Макса
Болельщики голландца окажут жаркий прием лидеру сезона.
Болельщики голландца окажут жаркий прием лидеру сезона.
«Гран-при Нидерландов» станет долгожданным этапом для одного из главных претендентов на титул нынешнего сезона Макса Ферстаппена. «Зандворт» будет новой ареной сражений между голландцем и Льюисом Хэмилтоном, которого в Нидерландах ждет тяжелый
Предыдущий этап в Бельгии получился одним из самых неоднозначных в истории чемпионата. Плохие погодные условия позволили провести яркую квалификацию, однако гонка полностью прошла в режиме машины безопасности. Несмотря на отсутствие реальной борьбы на «Спа-Франкоршам», организаторы все же раздали первой десятке половинчатые очки. По итогам лжегонки на подиуме оказались Макс Ферстаппен, Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон. Благодаря этому Ферстаппен сократил отставание от Хэмилтона в чемпионате до трех очков.
После такого фарса на «Гран-при Бельгии» болельщики ждут возмещения ущерба хотя бы в виде увлекательного этапа в Нидерландах. «Зандворт» возвращается в календарь чемпионата впервые с 1985 года. Трибуны будут переполнены оранжевой армией болельщиков Ферстаппена. Это придаст дополнительную мотивацию Максу. Хэмилтона же ждет один из сложнейших
Однако не все пилоты ожидают зрелищного этапа. Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли уверен, что заезд в Нидерландах будет напоминать гонку в Монако, где практически невозможно обгонять. Дело в том, что «Зандворт» является слишком узкой трассой для болидов «Формулы-1».
В эти выходные также пройдут гонки молодежной «Формулы-3» и женской «Формулы-W». Если и в этих чемпионатах будут проблемы с обгонами, то «Гран-при Нидерландов» рискует превратиться в скучное зрелище. Тем не менее положение некоторых пилотов и команд в королевском классе вынудит гонщиков рисковать даже на таком узком треке.
Для напарников лидеров сезона Валттери Боттаса и Серхио Переса в Нидерландах появляется новый шанс успешно начать вторую половину сезона. В Бельгии пилоты провалили квалификацию, а мексиканец и вовсе разбил болид по пути на стартовую решетку. Несмотря на продления Переса в команде и неопределенность с будущим Боттаса в чемпионате, гонщикам сейчас критически важно не провалить этап. Возможно, именно Валттери и Серхио больше всех будут рисковать с обгонами на «Гран-при Нидерландов».
В Нидерландах продолжится сражение за третью строчку в командном зачете. По итогам этапа в Бельгии «Макларен» вновь вырвался вперед. Теперь команда Зака Брауна опережает «Феррари» на 3,5 балла. На «Спа-Франкоршам» пилот «Макларена» Ландо Норрис настолько уверенно выглядел в квалификации, что многие пророчили британцу поул. К сожалению, Ландо разбил болид в третьем сегменте, однако Даниэл Риккьярдо сумел принести команде четвертое место и несколько баллов. Интересно будет посмотреть, кто из гонщиков «Макларена», «Феррари» или другой команды не из топ-4 окажется лучшим из остальных в «Зандворте».
Лучшим из остальных на этот раз вряд ли станет пилот «Уильямс» Джордж Расселл. Феноменальный успех британца в дождевой Бельгии станет одним из ярких моментов сезона, однако в Нидерландах «Уильямс» ждет «холодный душ». В условиях спокойного заезда команда не будет претендовать на очки и, скорее всего, будет бороться с пилотами «Альфа Ромео» и «Хаас».
Для россиянина Никиты Мазепина гонка на «Зандворте» станет новым вызовом. На «Гран-при Бельгии» гонщик «Хаас» получил в свое распоряжение новое шасси, которое оказалось намного легче предыдущего. Мазепин