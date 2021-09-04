Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию этапа «Формулы-1»
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию этапа «Формулы-1»
Ферстаппен стал лучшим с результатом 1 минута 8,885 секунды. Второе место занял британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (+0,038), его партнер по команде финн Вальттери Боттас (+0,337) замкнул тройку.
Полностью первая десятка квалификации выглядит следующим образом: 1. Ферстаппен, 2. Хэмилтон, 3. Боттас, 4. Пьер Гасли (Франция, «Альфа Таури», +0,593), 5. Шарль Леклер (Монако, «Феррари», +0,642), 6. Карлос
Россиянин Никита Мазепин из «Хааса» финишировал 20-м, а его напарник по команде немец Мик Шумахер — 19-м.
Гонка пройдет в воскресенье.