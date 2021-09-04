Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов

Ферстаппен стал лучшим с результатом 1 минута 8,885 секунды. Второе место занял британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (+0,038), его партнер по команде финн Вальттери Боттас (+0,337) замкнул тройку.



Полностью первая десятка квалификации выглядит следующим образом: 1. Ферстаппен, 2. Хэмилтон, 3. Боттас, 4. Пьер Гасли (Франция, «Альфа Таури», +0,593), 5. Шарль Леклер (Монако, «Феррари», +0,642), 6. Карлос Сайнс-младший (Испания, «Феррари», +0,652), 7. Антонио Джовинацци (Италия, «Альфа Ромео», +0,705), 8. Эстебан Окон (Франция, «Альпин», +1,048), 9. Фернандо Алонсо (Испания, «Альпин», +1,071), 10. Даниэл Риккьярдо (Австралия, «Рено», +1,281).



Россиянин Никита Мазепин из «Хааса» финишировал 20-м, а его напарник по команде немец Мик Шумахер — 19-м.



Гонка пройдет в воскресенье.