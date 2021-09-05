Ральф Шумахер считает, что Мазепин не заслужил место в «Формуле-1»

"Агрессия на таких скоростях просто опасна для жизни, — цитирует Ральфа Шумахера Autosport. — Сегодня Мазепин не оставил Мику места, защищаясь от его контратаки. Это могло привести к катастрофе. Команде срочно нужно что-то делать, а Никите пора смириться — когда соперник так близко, он должен позволить ему пройти.