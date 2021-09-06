Хэмилтон призвал «Мерседес» обновить его машину, чтобы конкурировать с «Ред Булл»

«Они были очень быстрыми. Думаю, это самая высокая скорость за весь год. Они обновили машину и все увидели эффект. Так что теперь нам тоже нужно поработать. Мы должны привнести что-то новое в нашу машину, чтобы конкурировать с “Ред Булл”. Мой темп был практически безупречным, но от Ферстаппена было очень сложно не отставать», — цитирует Хэмилтона Racing News 365.