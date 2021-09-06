Хэмилтон призвал «Мерседес» обновить его машину, чтобы конкурировать с «Ред Булл»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон призвал свою команду обновить его машину после победы Макса Ферстаппена на
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон призвал свою команду обновить его машину после победы Макса Ферстаппена на
Хэмилтон отметил, что обновления «Ред Булла» начали давать результат.
«Они были очень быстрыми. Думаю, это самая высокая скорость за весь год. Они обновили машину и все увидели эффект. Так что теперь нам тоже нужно поработать. Мы должны привнести
Сейчас Хэмилтон уступает Ферстаппену три балла в общем зачете, на третьем месте идёт ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, отстающий от Ферстаппена на 101 очко.
Ранее Хэмилтон поблагодарил голландских болельщиков, которые его освистывали.