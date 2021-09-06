Текущие события
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:00
Авангард
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Витязь
Все события
Фоторепортажи
30Карпин проверял силу и толкался с футболистами. Как Россия готовится к Хорватии (фото)
14Карпин начал с нулей
12:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Хэмилтон призвал «Мерседес» обновить его машину, чтобы конкурировать с «Ред Булл»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон призвал свою команду обновить его машину после победы Макса Ферстаппена на Гран-при Нидерландов.

Наверх
Источник: AP 2021
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Хэмилтон отметил, что обновления «Ред Булла» начали давать результат.

«Они были очень быстрыми. Думаю, это самая высокая скорость за весь год. Они обновили машину и все увидели эффект. Так что теперь нам тоже нужно поработать. Мы должны привнести что-то новое в нашу машину, чтобы конкурировать с “Ред Булл”. Мой темп был практически безупречным, но от Ферстаппена было очень сложно не отставать», — цитирует Хэмилтона Racing News 365.

Сейчас Хэмилтон уступает Ферстаппену три балла в общем зачете, на третьем месте идёт ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, отстающий от Ферстаппена на 101 очко.

Ранее Хэмилтон поблагодарил голландских болельщиков, которые его освистывали.

Читайте также
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Матч сборных Бразилии и Аргентины обернулся диким скандалом
Последний день трансферного окна в РПЛ: Каких переходов ждать?
«Локомотиву» предложили помощь в эвакуации Камано из Гвинеи
СМИ: «Зенит» интересуется нападающим сборной Колумбии Морелосом
У России будут проблемы с отбором на ОИ из-за невыдачи виз США
Сборная Аргентины улетела из Бразилии после прерванного матча ЧМ
Неймар получает от «ПСЖ» бонус за вежливость и пунктуальность
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь