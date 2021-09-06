«Так и должно быть всегда». Мазепин ответил на критику Мика и Ральфа Шумахеров
Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал критику со стороны Мика Шумахера после
Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал критику со стороны Мика Шумахера после
Возможно, в этом инциденте немец коснулся болида Мазепина и повредил переднее антикрыло, для замены которого вскоре провёл
«Я боролся изо всех сил, так и должно быть всегда. Не вижу тут никаких проблем, я хочу быть впереди», — приводит слова Мазепина F1-Insider.
Дядя Мика Шумахера Ральф после