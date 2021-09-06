«Так и должно быть всегда». Мазепин ответил на критику Мика и Ральфа Шумахеров

Читайте также От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Возможно, в этом инциденте немец коснулся болида Мазепина и повредил переднее антикрыло, для замены которого вскоре провёл пит-стоп. Следом к критике Мазепина также присоединился Серхио Перес, раскритиковавший стиль Никиты.

«Я боролся изо всех сил, так и должно быть всегда. Не вижу тут никаких проблем, я хочу быть впереди», — приводит слова Мазепина F1-Insider.