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14:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Альфа Ромео» объявила о многолетнем контракте с Валттери Боттасом

Швейцарская команда Формулы-1 «Альфа Ромео» объявила, что одним из её гонщиков в сезоне-2022 чемпионата мира станет Валттери Боттас.

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Источник: AP 2021

Финский гонщик, для которого сезон-2021 станет последним в составе «Мерседеса», подписал с «Альфа Ромео» многолетнее соглашение. Точный срок контракта при этом не называется.

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«Приятно приветствовать Валттери в команде, мы с нетерпением ждём совместной работы. В его лице Хинвиль получает сильного командного игрока с опытом выступлений на самой вершине решётки. Это подходящий пилот для “Альфа Ромео”, чтобы сделать шаг вперёд.

У наших отношений давняя история, мы вместе успешно выступали в Формуле-3 и GP3, и его талант и навыки были очевидны уже тогда и только росли с течением времени. Многолетний контракт обеспечит Валттери и команду стабильностью, которая нам нужна для выстраивания проекта в важнейшее время для Формулы-1«, — отметил глава “Альфа Ромео” Фредерик Вассёр.


Ожидается, что в составе “Мерседеса” Боттаса сменит Джордж Расселл. О его контракте должно быть объявлено в ближайшее время.

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