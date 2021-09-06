«Альфа Ромео» объявила о многолетнем контракте с Валттери Боттасом

«Приятно приветствовать Валттери в команде, мы с нетерпением ждём совместной работы. В его лице Хинвиль получает сильного командного игрока с опытом выступлений на самой вершине решётки. Это подходящий пилот для “Альфа Ромео”, чтобы сделать шаг вперёд.

У наших отношений давняя история, мы вместе успешно выступали в Формуле-3 и GP3, и его талант и навыки были очевидны уже тогда и только росли с течением времени. Многолетний контракт обеспечит Валттери и команду стабильностью, которая нам нужна для выстраивания проекта в важнейшее время для Формулы-1«, — отметил глава “Альфа Ромео” Фредерик Вассёр.





Ожидается, что в составе “Мерседеса” Боттаса сменит Джордж Расселл. О его контракте должно быть объявлено в ближайшее время.