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13:14 (мск), источник: Sports.Ru

«Мерседес» объявил о долгосрочном контракте с Расселлом

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл присоединится к «Мерседесу» в 2022 году.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионы «Формулы-1» объявили, что Расселл заменит Валттери Боттаса и станет новым напарником Льюиса Хэмилтона. Джордж подписал долгосрочный контракт с новой командой. Боттас, как стало известно накануне, продолжит карьеру в «Альфа Ромео».

Во время загрузки произошла ошибка.

Расселл является гонщиком программы «Мерседеса». Он уже выступал за немецкую команду на Гран-при Сахира-2020, когда Хэмилтон заразился коронавирусом. В Бельгии Расселл завоевал первый подиум в «Формуле-1» за «Уильямс».

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