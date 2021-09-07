«Мерседес» объявил о долгосрочном контракте с Расселлом

Чемпионы «Формулы-1» объявили, что Расселл заменит Валттери Боттаса и станет новым напарником Льюиса Хэмилтона. Джордж подписал долгосрочный контракт с новой командой. Боттас, как стало известно накануне, продолжит карьеру в «Альфа Ромео».

Расселл является гонщиком программы «Мерседеса». Он уже выступал за немецкую команду на Гран-при Сахира-2020, когда Хэмилтон заразился коронавирусом. В Бельгии Расселл завоевал первый подиум в «Формуле-1» за «Уильямс».