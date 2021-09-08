В «Альфа Ромео» подтвердили, что Кубица выступит вместо Райкконена на Гран-при Италии

Примечательно, что именно в Монце Кубица завоевал первый подиум в Формуле-1. Это случилось в 2006 году. На Гран-при Нидерландов, напомним, Роберт показал 15-й результат. Второй пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци пришёл к финишу 14-м. Победу по итогам гонки праздновал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым был Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», тройку лучших замкнул его напарник Валттери Боттас.