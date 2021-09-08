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20:05 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Альфа Ромео» подтвердили, что Кубица выступит вместо Райкконена на Гран-при Италии

Польский резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица заменит Кими Райкконена на Гран-при Италии.

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Источник: Reuters
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Ранее Кубица подменял Райкконена, чей тест на коронавирус показал положительный результат, на Гран-при Нидерландов.

Финский гонщик по-прежнему вынужден оставаться дома из-за наличия коронавируса, хотя чувствует себя хорошо.

Примечательно, что именно в Монце Кубица завоевал первый подиум в Формуле-1. Это случилось в 2006 году. На Гран-при Нидерландов, напомним, Роберт показал 15-й результат. Второй пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци пришёл к финишу 14-м. Победу по итогам гонки праздновал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым был Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», тройку лучших замкнул его напарник Валттери Боттас.

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