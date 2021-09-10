Крах надежд. Два россиянина так и не доберутся до Формулы-1 в 2022-м

Свежие трансферы Формулы-1 — особенно по части «Уильямса» — привели к печальному выводу: Россия фактически лишилась шансов увидеть в сезоне-2022 второго своего представителя. И в следующем году в чемпионате мира выступит только Никита Мазепин, в то время как для Даниила Квята и Роберта Шварцмана нынешний сезон переходов ничего хорошего не принёс. Подытожим, что пошло не так.

Квят: пора искать другой чемпионат

После того как Даниила Квята решили заменить на Юки Цуноду, было очевидно, что россиянину окажется нелегко ещё раз вернуться в Формулу-1 — даже несмотря на поддержку знаменитого менеджера Николя Тодта.



Квят сумел остаться в паддоке и на слуху, став резервным пилотом «Альпин», но при этом выглядело сомнительным, что в составе французской команды Даниилу удастся перейти к более значимой роли. Так и вышло: Эстебану Окону выписали трёхлетний контракт, а Фернандо Алонсо не растерял формы после двухлетней паузы и тоже останется как минимум на год. Да и даже если бы кто-то из этой пары провалился, то руководству «Альпин» было бы трудно объяснить, почему они подпишут Квята, а не кого-то из собственной академии — Гуаньюя, Пиастри или Лундгора.



Куда более реалистичным шансом для Даниила являлись «Уильямс» и «Альфа Ромео», где на смену Расселлу и Райкконену как раз требовались пилоты с опытом. Увы, дорогу Даниилу перешёл Валттери Боттас, которого с радостью забрали бы обе команды. Финн предпочёл «Альфу», но и в «Уильямсе» у Квята хватало конкурентов — Хюлькенберг, Албон, новый протеже «Мерседеса» де Врис…

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CL7BFN3lyPe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CL7BFN3lyPe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CL7BFN3lyPe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Daniil Kvyat (@danydk1)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В конечном счёте в Гроуве предпочли Алекса. Почему его, а не Квята? Выбор объясним: в 2019 году Даниил и Алекс показывали схожие результаты в составе «Торо Россо», при этом таиландец моложе и перспективнее, он сохраняет связи с «Ред Булл» и в теории может привести с собой спонсоров. Ничем из этого Даниил похвастать не в силах.

Квят вполне соответствует уровню Формулы-1, но, увы, пришёл момент, когда к категории «пилотов на вырост» Даниила уже не отнести, а конкурентов из разряда опытных гонщиков хватает. Причём нередко эти соперники представляют куда более «вкусные» в плане спонсорства страны.

Таким образом, Даниил пропустит второй сезон Ф-1 подряд, а вернуться в чемпионат после двухлетнего перерыва — задача, которая подвластна разве что чемпионам мира. Да, можно вспомнить и Роберта Кубицу, но всё-таки это было исключением из правил и попыткой превратить сказку в жизнь. Плюс у Кубицы имелся мощный спонсор, а Квят может предложить скорость и опыт, но не деньги.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CDtIGVWFD3E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CDtIGVWFD3E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CDtIGVWFD3E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Daniil Kvyat (@danydk1)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Так что после провала переговоров с «Уильямсом» для Даниила наступает момент, когда пора оставить мысли о возвращении в Формулу-1 и осмотреться по сторонам. Не раз писали, что Квят может попасть в Формулу-Е (но вакансию в «Ниссане» уже заняли), можно подумать о WEC (там уже скоро свой проект гиперкара запустит «Феррари»), ещё есть IndyCar, ралли… Точно не хочется, чтобы Даниил повторил судьбы Виталия Петрова и Сергея Сироткина и вообще отошёл от активной гоночной деятельности.

Шварцман: последняя надежда — на 2023-й?

Идеальный сценарий для российского воспитанника «Феррари» на 2021 год выглядел следующим образом: уверенная победа в Формуле-2 и получение места в одной из двух клиентских команд «Скудерии» — «Альфа Ромео» или «Хаасе» (если Мик Шумахер сам переберётся в «Альфу»).



Увы, всё пошло не по плану. Во-первых, подкачал сам Роберт, выступления которого в Ф-2 далеки от идеала. Да, Шварцман занимает третье место в личном зачёте, выиграл две спринтерские гонки и ещё вполне может стать чемпионом, но сильного впечатления не производит. В общем зачёте Роберт уступает новичку Оскару Пиастри, у россиянина регулярно возникают проблемы в квалификациях, плюс он допустил много ошибок в гонках, особенно на старте сезона.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTFOzr0tFEj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTFOzr0tFEj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTFOzr0tFEj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Robert Shwartzman (@robertshwartzman)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Если бы Шварцман пилотировал безупречно, то и при средненьких квалификациях все равно мог сейчас являться лидером общего зачёта. Просто нужно было избежать двух аварий в Бахрейне и не улетать в отбойник в первой гонке в Монако (этим он лишил себя шансов на хорошие очки во второй, вплоть до победы). Роберт проигрывает Пиастри 17 баллов — без ошибок россиянин легко находился бы впереди. Впрочем, впереди ещё половина чемпионата.



К слову, против Шварцмана, равно как и его коллег по серии (Гуаньюя, Пиастри, Пуршера, Випса…), очень сильно играет идиотский календарь нынешнего сезона. Восемь этапов устроители Формулы-2 умудрились растянуть аж на девять месяцев, из-за чего календарь потерял какую-либо ритмичность, паузы между гонками просто невероятны. Например, перерыв между этапами в Сильверстоуне и Монце составил… два с половиной месяца! В итоге, когда руководителям команд Ф-1 уже нужно заключать контракты на 2022-й, пилоты Ф-2 лишь разводят руками, что у них вся борьба ещё впереди… А чемпион определится только в декабре и окажется никому не нужен.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRbOKI8Nkv8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRbOKI8Nkv8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRbOKI8Nkv8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Robert Shwartzman (@robertshwartzman)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но даже если бы Формула-2 не чудила с календарём, не факт, что это помогло бы Шварцману. Как раз в этом году «Феррари» потеряла право самостоятельно решать, кто сядет за руль второго болида «Альфа Ромео». Так что конкурировать за место Роберту пришлось бы не только с Антонио Джовинацци и Каллумом Айлоттом, но и множеством других пилотов — включая всё тех же Гуаньюя (по слухам, готов принести с собой € 30−40 млн от китайских спонсоров) и Пуршера (воспитанника «Заубера»). Никуда не делся-де Врис, в «Феррари» не прочь оставить ещё на годик Джовинацци… Чтобы перебить ставки конкурентов, Шварцману нужно было всех разгромить в Формуле-2 и своими результатами буквально требовать от «Скудерии» помощи в продвижении в Ф-1. Но этого нет и в помине.

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Да, в теории имелась ещё одна опция — своё веское слово мог сказать Борис Ротенберг и его программа «СМП Рейсинг». Но, похоже, на фоне пандемии финансирование программы сократилось и в планы руководства не входит «покупка» места в Формуле-1. Место в «Альфе», скорее всего, достанется Гуаньюю, а если не ему, то-де Врису или Джовинацци. Что же остаётся Шварцману?



Ну, во-первых, хорошо провести вторую половину сезона Формулы-2 и всё-таки взять титул. Высокая скорость в квалификациях и гонках вкупе со стабильностью позволят Роберту доказать, что он заслуживает места в Ф-1, пусть даже на практике его не получит. Можно, конечно, остаться в серии и на третий сезон, но титул в статусе «ветерана» не произведёт вау-эффекта — мол, с таким-то опытом немудрено…

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CPu91DWN0gA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CPu91DWN0gA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPu91DWN0gA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Robert Shwartzman (@robertshwartzman)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Куда более логичный сценарий — переход к роли резервного, третьего пилота одной из команд Формулы-1. Обязательно с правом принять участие в нескольких тренировках, чтобы познакомиться с абсолютно новыми болидами чемпионата мира. Параллельно можно поездить где-то ещё — DTM, ELMS, WEC не в топовой категории…



В 2023-м вполне может открыться новое окно возможностей. Например, в «Хаасе» — вряд ли Мик Шумахер хочет задерживаться там на веки вечные. Всякое может произойти в «Уильямсе» и «Альфа Ромео»… В общем, надо быть к этому готовым. Мечта Роберта о переходе в Формулу-1 не умерла, но, будем честны, шансы сейчас существенно ниже, чем были на старте сезона.