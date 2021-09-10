Крах надежд. Два россиянина так и не доберутся до Формулы-1 в 2022-м
Шварцмана не спасёт даже мощное завершение чемпионата, а Квята в Ф-1 мы больше не увидим.
Шварцмана не спасёт даже мощное завершение чемпионата, а Квята в Ф-1 мы больше не увидим.
Свежие трансферы Формулы-1 — особенно по части «Уильямса» — привели к печальному выводу: Россия фактически лишилась шансов увидеть в сезоне-2022 второго своего представителя. И в следующем году в чемпионате мира выступит только Никита Мазепин, в то время как для Даниила Квята и Роберта Шварцмана нынешний сезон переходов ничего хорошего не принёс. Подытожим, что пошло не так.
После того как Даниила Квята решили заменить на Юки Цуноду, было очевидно, что россиянину окажется нелегко ещё раз вернуться в Формулу-1 — даже несмотря на поддержку знаменитого менеджера Николя Тодта.
Квят сумел остаться в паддоке и на слуху, став резервным пилотом «Альпин», но при этом выглядело сомнительным, что в составе французской команды Даниилу удастся перейти к более значимой роли. Так и вышло: Эстебану Окону выписали трёхлетний контракт, а Фернандо Алонсо не растерял формы после двухлетней паузы и тоже останется как минимум на год. Да и даже если бы кто-то из этой пары провалился, то руководству «Альпин» было бы трудно объяснить, почему они подпишут Квята, а не кого-то из собственной академии — Гуаньюя, Пиастри или Лундгора.
Куда более реалистичным шансом для Даниила являлись «Уильямс» и «Альфа Ромео», где на смену Расселлу и Райкконену как раз требовались пилоты с опытом. Увы, дорогу Даниилу перешёл Валттери Боттас, которого с радостью забрали бы обе команды. Финн предпочёл «Альфу», но и в «Уильямсе» у Квята хватало конкурентов — Хюлькенберг, Албон, новый протеже «Мерседеса» де Врис…
В конечном счёте в Гроуве предпочли Алекса. Почему его, а не Квята? Выбор объясним: в 2019 году Даниил и Алекс показывали схожие результаты в составе «Торо Россо», при этом таиландец моложе и перспективнее, он сохраняет связи с «Ред Булл» и в теории может привести с собой спонсоров. Ничем из этого Даниил похвастать не в силах.
Квят вполне соответствует уровню Формулы-1, но, увы, пришёл момент, когда к категории «пилотов на вырост» Даниила уже не отнести, а конкурентов из разряда опытных гонщиков хватает. Причём нередко эти соперники представляют куда более «вкусные» в плане спонсорства страны.
Таким образом, Даниил пропустит второй сезон Ф-1 подряд, а вернуться в чемпионат после двухлетнего перерыва — задача, которая подвластна разве что чемпионам мира. Да, можно вспомнить и Роберта Кубицу, но всё-таки это было исключением из правил и попыткой превратить сказку в жизнь. Плюс у Кубицы имелся мощный спонсор, а Квят может предложить скорость и опыт, но не деньги.
Так что после провала переговоров с «Уильямсом» для Даниила наступает момент, когда пора оставить мысли о возвращении в Формулу-1 и осмотреться по сторонам. Не раз писали, что Квят может попасть в Формулу-Е (но вакансию в «Ниссане» уже заняли), можно подумать о WEC (там уже скоро свой проект гиперкара запустит «Феррари»), ещё есть IndyCar, ралли… Точно не хочется, чтобы Даниил повторил судьбы Виталия Петрова и Сергея Сироткина и вообще отошёл от активной гоночной деятельности.
Идеальный сценарий для российского воспитанника «Феррари» на 2021 год выглядел следующим образом: уверенная победа в Формуле-2 и получение места в одной из двух клиентских команд «Скудерии» — «Альфа Ромео» или «Хаасе» (если Мик Шумахер сам переберётся в «Альфу»).
Увы, всё пошло не по плану. Во-первых, подкачал сам Роберт, выступления которого в Ф-2 далеки от идеала. Да, Шварцман занимает третье место в личном зачёте, выиграл две спринтерские гонки и ещё вполне может стать чемпионом, но сильного впечатления не производит. В общем зачёте Роберт уступает новичку Оскару Пиастри, у россиянина регулярно возникают проблемы в квалификациях, плюс он допустил много ошибок в гонках, особенно на старте сезона.
Если бы Шварцман пилотировал безупречно, то и при средненьких квалификациях все равно мог сейчас являться лидером общего зачёта. Просто нужно было избежать двух аварий в Бахрейне и не улетать в отбойник в первой гонке в Монако (этим он лишил себя шансов на хорошие очки во второй, вплоть до победы). Роберт проигрывает Пиастри 17 баллов — без ошибок россиянин легко находился бы впереди. Впрочем, впереди ещё половина чемпионата.
К слову, против Шварцмана, равно как и его коллег по серии (Гуаньюя, Пиастри, Пуршера, Випса…), очень сильно играет идиотский календарь нынешнего сезона. Восемь этапов устроители Формулы-2 умудрились растянуть аж на девять месяцев, из-за чего календарь потерял какую-либо ритмичность, паузы между гонками просто невероятны. Например, перерыв между этапами в Сильверстоуне и Монце составил… два с половиной месяца! В итоге, когда руководителям команд Ф-1 уже нужно заключать контракты на 2022-й, пилоты Ф-2 лишь разводят руками, что у них вся борьба ещё впереди… А чемпион определится только в декабре и окажется никому не нужен.
Но даже если бы Формула-2 не чудила с календарём, не факт, что это помогло бы Шварцману. Как раз в этом году «Феррари» потеряла право самостоятельно решать, кто сядет за руль второго болида «Альфа Ромео». Так что конкурировать за место Роберту пришлось бы не только с Антонио Джовинацци и Каллумом Айлоттом, но и множеством других пилотов — включая всё тех же Гуаньюя (по слухам, готов принести с собой € 30−40 млн от китайских спонсоров) и Пуршера (воспитанника «Заубера»). Никуда не делся-де Врис, в «Феррари» не прочь оставить ещё на годик Джовинацци… Чтобы перебить ставки конкурентов, Шварцману нужно было всех разгромить в Формуле-2 и своими результатами буквально требовать от «Скудерии» помощи в продвижении в Ф-1. Но этого нет и в помине.
Да, в теории имелась ещё одна опция — своё веское слово мог сказать Борис Ротенберг и его программа «СМП Рейсинг». Но, похоже, на фоне пандемии финансирование программы сократилось и в планы руководства не входит «покупка» места в Формуле-1. Место в «Альфе», скорее всего, достанется Гуаньюю, а если не ему, то-де Врису или Джовинацци. Что же остаётся Шварцману?
Ну, во-первых, хорошо провести вторую половину сезона Формулы-2 и всё-таки взять титул. Высокая скорость в квалификациях и гонках вкупе со стабильностью позволят Роберту доказать, что он заслуживает места в Ф-1, пусть даже на практике его не получит. Можно, конечно, остаться в серии и на третий сезон, но титул в статусе «ветерана» не произведёт вау-эффекта — мол, с таким-то опытом немудрено…
Куда более логичный сценарий — переход к роли резервного, третьего пилота одной из команд Формулы-1. Обязательно с правом принять участие в нескольких тренировках, чтобы познакомиться с абсолютно новыми болидами чемпионата мира. Параллельно можно поездить где-то ещё — DTM, ELMS, WEC не в топовой категории…
В 2023-м вполне может открыться новое окно возможностей. Например, в «Хаасе» — вряд ли Мик Шумахер хочет задерживаться там на веки вечные. Всякое может произойти в «Уильямсе» и «Альфа Ромео»… В общем, надо быть к этому готовым. Мечта Роберта о переходе в Формулу-1 не умерла, но, будем честны, шансы сейчас существенно ниже, чем были на старте сезона.
Евгений Кустов