Хэмилтон и Ферстаппен попали в аварию по ходу гонки «Формулы-1» в Италии
Болиды гонщиков столкнулись на одном из поворотов, оба спортсмена сошли с дистанции.
Болиды гонщиков столкнулись на одном из поворотов, оба спортсмена сошли с дистанции.
ТАСС, 12 сентября. Британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» и нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен столкнулись по ходу гонки 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», который проходит в Италии.
Инцидент произошел на 26-м круге. В начале круга Ферстаппен и Хэмилтон вместе входили в поворот, нидерландец проходил поворот по внутреннему радиусу, подскочил на поребрике и налетел на болид британца.
Ферстаппен лидирует в общем зачете «Формулы-1», имея в активе 226,5 очков, Хэмилтон идет вторым (221,5).