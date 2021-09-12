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17:56 (мск), источник: ТАСС

Хэмилтон и Ферстаппен попали в аварию по ходу гонки «Формулы-1» в Италии

Болиды гонщиков столкнулись на одном из поворотов, оба спортсмена сошли с дистанции.

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Источник: Reuters

ТАСС, 12 сентября. Британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» и нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен столкнулись по ходу гонки 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», который проходит в Италии.

Инцидент произошел на 26-м круге. В начале круга Ферстаппен и Хэмилтон вместе входили в поворот, нидерландец проходил поворот по внутреннему радиусу, подскочил на поребрике и налетел на болид британца.

Ферстаппен лидирует в общем зачете «Формулы-1», имея в активе 226,5 очков, Хэмилтон идет вторым (221,5).

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