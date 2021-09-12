Новая драма Ферстаппена и Хэмилтона! Кто виноват в аварии лидеров?

«Гран-при Италии»

1. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1:21:54.365

2. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — отставание 1.747

3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 4.921

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 7.309

5. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 8,723

6. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 10,535

7. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 15.804

8. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 17,201

9. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 19.742

10. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 20.868

11. Николас Латифи (Канада, Williams) — 23.743

12. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 24.621

13. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 27.216

14. Роберт Кубица (Польша, Alfa Romeo) — 29.769

15. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 51,088

Не финишировали: Никита Мазепин (Россия, Haas), Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull), Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes), Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri), Юки Цунода (Япония, AlphaTauri).

«Гран-при Италии» стал одним из ярчайших этапов нынешнего сезона. Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон вновь не поделили трассу, и оба закончили заезд в гравии. Даниэл Риккьярдо принес долгожданную победу «Макларену», а Валттери Боттас прорвался с последнего места на подиум.

Приключения Боттаса

Результаты субботнего спринта в Монце немного перемешали привычную стартовую расстановку для гонок этого сезона. Несмотря на победу в квалификации и спринте, пилот «Мерседеса» Валттери Боттас из-за штрафа за смену силовой установки начинал гонку с конца пелотона. После аварии в субботу гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли стартовал из боксов, хотя в пятницу показал шестой результат в квалификации. За несколько минут до старта команда француза завезла в боксы болид его напарника Юки Цуноды. Механические проблемы не позволили японцу начать заезд вовсе. А спустя пару кругов гонки Гасли завершил свое выступление из-за технических неполадок.

С первого ряда заезд начинали бывшие напарники по «Ред Буллу» Макс Ферстаппен и Даниэл Риккьярдо, а британцы Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон стартовали прямо за ними. Пилоты «Феррари» во главе с Шарлем Леклером и итальянец Антонио Джовинацци собирались порадовать местную публику в гонке, расположившись на старте позади четверки лидеров.

Даниэль Риккьярдо празднует победу со своим любимым ботинком | Источник: Reuters

Риккьярдо — неожиданный лидер после старта в Монце

Героем стартового рывка оказался пилот «Макларена» Риккьярдо. Австралиец сумел пройти Ферстаппена и вышел в лидеры гонки уже перед первым поворотом. Позади них Хэмилтон обогнал Норриса и пошел в атаку на Макса, но голландец не дал себя пройти. Ферстаппен выдавил Льюиса в повороте, и британцу пришлось вновь вернуться на четвертую строчку, пропустив Ландо вперед. Хэмилтон был недоволен действиями своего главного соперника по чемпионату, однако это, как оказалось, был не последний жесткий эпизод гонки с участием лидеров сезона.

Позади четверки Карлос Сайнс выбил гонщика «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци на первом круге, что привело к появлению виртуальной машины безопасности. В конце пелотона Никита Мазепин не удержал преимущество перед напарником, которое получил благодаря спринту: Мик Шумахер на страте прошел российского гонщика.

Даниэл Риккьярдо уверенно лидировал на протяжении первой половины заезда. Макс Ферстаппен не отставал от австралийца, но не мог провести атаку на пилота «Макларена». Норрис удерживал двойной подиум для команды, а Льюис Хэмилтон был бессилен. Во время серии пит-стопов главным неудачником стал Макс Ферстаппен. Команда ошиблась во время смены резины, и голландец простоял в боксах долгих 11 секунд. Тем временем Хэмилтон наконец прошел Норриса и сильно улучшил свои шансы на возврат лидерства в чемпионате. Однако вторая половина гонки началась с события, которое войдет в историю «Формулы-1».

Ферстаппен и Хэмилтон вновь разжигают огонь.

Пит-стоп Льюиса прошел не так гладко, как планировалось, однако британец все равно должен был уверенно опережать Ферстаппена после своей остановки. Хэмилтон выехал на трассу между Норрисом и Максом, но голландец не собирался оставаться позади своего соперника в борьбе за титул. Ферстаппен немедля пошел в атаку в первом же повороте. Рискованный обгон закончился плохо для обоих лидеров чемпионата. Хэмилтон, не желая уступать, не оставил места для маневра голландца, что привело к столкновению. Ферстаппен подлетел на поребрике, а затем и на колесе британца. В итоге Макс приземлился на болид Льюиса. Когда голландец уже выбрался из болида, британец тщетно пытался выехать из-под машины Макса. Авария привела к появлению машины безопасности.

Очередное столкновение между Ферстаппеном и Хэмилтоном вновь разделит болельщиков на два лагеря. В этом сражении никто не хотел уступать — уж слишком накалены страсти в нынешнем сезоне. Новая авария главных соперников по сезону была неминуемой, хотя никто не представлял, что она случится уже на «Гран-при Италии». Судьи вряд ли признают кого-либо из гонщиков виновным в инциденте, но «Ред Булл» и «Мерседес» найдут детали, по которым можно будет отыскать зачинщика аварии. Итальянский эпизод в противостоянии Хэмилтона и Ферстаппена, возможно, станет одним из главных моментов нынешнего сезона.

Долгожданная победа «Макларена»

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После столкновения лидеров сезона «Макларену», а именно Риккьярдо, оставалось не допустить серьезных ошибок в концовке заезда, чтобы впервые с 2012 года взять первое место. На рестарте Шарль Леклер, который неожиданно оказался на второй позиции, начал пропускать соперников. Монегаск уступил Норрису, Пересу и Боттасу. Ландо Норрис вышел на второе место, что давало потрясающий результат «Макларену» — двойной подиум для команды. Ожесточенная схватка между Пересом и Боттасом, который прорвался к лидерам с последнего места, определяла, кто займет третью позицию на пьедестале. Однако решение судей стало ключевым в этом сражении. Серхио получил штраф в пять секунд за срезку трассы в борьбе с Леклером, что позволило Валттери даже не пытаться обгонять мексиканца на треке.

В итоге Даниэл Риккьярдо принес долгожданную победу «Макларену», а Ландо Норрис финишировал вторым и дополнил феноменальный успех команды. Валттери Боттас провел идеальный уик-энд и, победив в пятницу и субботу, сумел подняться на подиум в воскресенье. Пятерку замкнули Шарль Леклер и оштрафованный Серхио Перес. В конце пелотона Мик Шумахер и Никита Мазепин вновь сцепились между собой. Россиянин выбил немца, за что получил штраф. Тем не менее Мазепину и так не суждено было финишировать. Россиянин сошел из-за технических проблем. Кажется, стоит ждать нового скандала не только среди лидеров, но и в «Хаасе».