«Приятель по тренажерному залу». Хэмилтон встретился с голливудским актером Вином Дизелем

Хэмилтон является семикратным чемпионом мира Формулы-1, ещё дважды он становился вице-чемпионом. С 2007 по 2012 год Льюис выступал в составе «Макларена», после чего перешёл в «Мерседес», где выиграл шесть титулов.



В общем зачёте пилотов Льюис занимает второе место. В активе британца 221,5 очка. На первом месте нидерландский гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен — на его счету 226,5 балла.