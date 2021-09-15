Хельмут Марко: «Мерседес» устраивает шоу, показывая, что бедняжка Хэмилтон якобы получил травму"

«Это был обычный гоночный инцидент. Все эти рассказы про то, что у Хэмилтона травма — выдумки “Мерседес”. Ферстаппен уже вылез из своего болида, а Хэмилтон все еще пытался вывезти свою машину из гравийной ловушки. Те, кто был в медицинской машине, тоже это видели. А теперь “Мерседес” устраивает шоу, показывая нам, что бедняжка Хэмилтон якобы получил травму», — приводит GrandPX слова Марко.