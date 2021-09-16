Текущие события
Футбол. Еврокубки
16.09
Рейнджерс
Лион
02
Футбол. Еврокубки
16.09
Брённбю
Спарта П
00
Футбол. Еврокубки
16.09
ПСВ
Реал Сосьедад
22
Футбол. Еврокубки
16.09
Монако
Штурм
10
Футбол. Еврокубки
16.09
Лестер
Наполи
22
Футбол. Еврокубки
16.09
Олимпиакос П
Антверпен
21
Футбол. Еврокубки
16.09
Айнтрахт Ф
Фенербахче
11
Футбол. Еврокубки
16.09
Анортосис Фамагуста
Партизан
02
Футбол. Еврокубки
16.09
Буде-Глимт
Заря Лг
31
Футбол. Еврокубки
16.09
Рома
ЦСКА Сф
51
Футбол. Еврокубки
16.09
Раннерс
АЗ
22
Футбол. Еврокубки
16.09
Яблонец
ЧФР
10
Футбол. Еврокубки
16.09
Галатасарай
Лацио
10
Футбол. Еврокубки
16.09
Локомотив
Марсель
11
Футбол. Еврокубки
16.09
Мидтьюлланн
Лудогорец
11
Футбол. Еврокубки
16.09
Црвена Звезда
Брага
21
Футбол. Еврокубки
16.09
Байер
Ференцварош
21
Футбол. Еврокубки
16.09
Бетис
Селтик
43
Футбол. Еврокубки
16.09
Динамо З
Вест Хэм Юнайтед
02
Футбол. Еврокубки
16.09
Рапид В
Генк
01
Футбол. Еврокубки
16.09
Славия Пр
Унион Б
31
Футбол. Еврокубки
16.09
ХИК
ЛАСК
02
Футбол. Еврокубки
16.09
Линколн
ПАОК
02
Футбол. Еврокубки
16.09
Слован Бр
Копенгаген
13
Футбол. Еврокубки
16.09
Мура
Витесс
02
Футбол. Еврокубки
16.09
Ренн
Тоттенхэм Хотспур
22
Футбол. Еврокубки
16.09
Карабах
Базель
00
Футбол. Еврокубки
16.09
Флора
Гент
01
Хоккей. КХЛ
16.09
Динамо Р
Барыс
32
Хоккей. КХЛ
16.09
Сочи
СКА
02
Хоккей. КХЛ
16.09
Спартак
ЦСКА
35
Хоккей. КХЛ
16.09
Нефтехимик
Трактор
13
Хоккей. КХЛ
16.09
Йокерит
Торпедо
Б
54
Футбол. Еврокубки
16.09
Кайрат
Омония
00
Хоккей. КХЛ
16.09
Салават Юлаев
Куньлунь
51
Хоккей. КХЛ
16.09
Сибирь
Динамо М
45
Все события
Фоторепортажи
11«Реал» на 90-й минуте вырвал победу у «Интера»
910 лет трагедии ярославского «Локомотива»
16 сентября, источник: Lenta.Ru

Жена Шумахера раскрыла потраченную на его лечение сумму

Коринна Шумахер, жена семикратного победителя «Формулы-1» Михаэля Шумахера, рассказала, в какую сумму обошлось лечение ее мужа. Об этом говорится в документальном фильме о спортсмене от Netflix.

Наверх
Источник: AP 2021

Она рассказала, что семья потратила на медицинские процедуры, которые проходил Шумахер в Швейцарии и на Майорке, 20 миллионов фунтов стерлингов (более 2 миллиардов рублей). Также Коринна Шумахер сообщила, что ее супруг продолжает восстановление у себя дома в Швейцарии.

Ранее 16 сентября жена спортсмена рассказала о состоянии мужа. Она призналась, что семья по нему скучает. При этом Коринна Шумахер отметила, что гонщик, окруженный заботой родных, живет вместе с ними.

13 апреля стало известно, что семья Шумахера выставила на продажу особняк площадью 20 тысяч квадратных метров в швейцарском Гланде. Дом оценивался в 59 миллионов евро (более 5,3 миллиарда рублей). Сообщалось, что вырученные средства планируют потратить на лечение спортсмена.

Михаэль Шумахер получил черепно-мозговую травму 29 декабря 2013 года, катаясь на горных лыжах в Альпах. Выехав за пределы трассы, он споткнулся о камень и ударился головой о выступ скалы. После полученной травмы спортсмен впал в кому. Последние четыре года Шумахер восстанавливается на собственной вилле, которая располагается на берегу Женевского озера.

Шумахер — семикратный чемпион «Формулы-1».

 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Ничья в меньшинстве: «Локо» спас Россию от провала в Европе
Хет-трик Плотникова принес ЦСКА победу над «Спартаком»
Футболист «Спартака» и сборной России захотел удвоенную зарплату
Российские атлеты остаются без тренера. Борзаковский уходит
«ПСЖ» пока не команда. Месси играет сам по себе
Соперник «Локомотива» по группе ЛЕ проиграл из-за автогола
Где посмотреть бой Емельяненко — Тарасов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь