Жена Шумахера раскрыла потраченную на его лечение сумму

Она рассказала, что семья потратила на медицинские процедуры, которые проходил Шумахер в Швейцарии и на Майорке, 20 миллионов фунтов стерлингов (более 2 миллиардов рублей). Также Коринна Шумахер сообщила, что ее супруг продолжает восстановление у себя дома в Швейцарии.

Ранее 16 сентября жена спортсмена рассказала о состоянии мужа. Она призналась, что семья по нему скучает. При этом Коринна Шумахер отметила, что гонщик, окруженный заботой родных, живет вместе с ними.

13 апреля стало известно, что семья Шумахера выставила на продажу особняк площадью 20 тысяч квадратных метров в швейцарском Гланде. Дом оценивался в 59 миллионов евро (более 5,3 миллиарда рублей). Сообщалось, что вырученные средства планируют потратить на лечение спортсмена.

Михаэль Шумахер получил черепно-мозговую травму 29 декабря 2013 года, катаясь на горных лыжах в Альпах. Выехав за пределы трассы, он споткнулся о камень и ударился головой о выступ скалы. После полученной травмы спортсмен впал в кому. Последние четыре года Шумахер восстанавливается на собственной вилле, которая располагается на берегу Женевского озера.