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11:55 (мск), источник: Матч ТВ

Взлет и падение Квята, командная тактика «Мерседеса» и фирменная клоунада «Феррари». Чем запомнился каждый Гран-при России

Оказывается, в Сочи было много крутого.

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Источник: AP 2021

В эти выходные Россия в седьмой раз примет Гран-при «Формулы-1». Гонки на сочинском автодроме пока не получаются яркими и событийными, но каждый год во время уик-энда происходит какой-то знаковый эпизод, становящийся изюминкой этапа на Черном море. Вспоминаем самые яркие события, произошедшие в Сочи.

Домашний триумф Квята (2014)

2014-й был первым сезоном Даниила Квята в «Формуле-1», и пока его можно назвать одним из самых успешных за всю карьеру россиянина в серии. Квят настолько уверенно себя проявил в соперничестве с опытным напарником Жаном-Эриком Вернем, что за неделю до этапа в России в «Ред Булле» объявили о решении на будущий год «повысить» пилота «Торо Россо», переведя его в старшую команду. Во время квалификации на «Сочи Автодроме» Даниил только подкрепил уверенность боссов, пройдя в третий сегмент и показав там пятое время — лучший результат для «телят» в том сезоне.

Источник: РИА "Новости"

Столкновение финнов (2015)

На последних кругах гонки Кими Райкконен и Вальттери Боттас вели ожесточенную борьбу за третье место. Шедшему четвертым пилоту «Феррари» инженер с мостика тонко намекнул, что ему стоит пошевелиться: «Последний круг, Кими, все или ничего». Ответ Райкконена последовал незамедлительно: при входе в четвертый поворот он заехал с внутренней траектории и попросту вынес двигавшегося по апексу Боттаса с трассы.

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Вальттери пришлось закончить заезд в стене, а Кими, несмотря на повреждения, смог доползти до финиша пятым (но потом получил тридцатисекундный штраф и стал восьмым). Последнюю же позицию на пьедестале у финнов отобрал Серхио Перес, которого они обошли перед своим столкновением.

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Торпеда (2016)

Российский Гран-при для Квята не всегда был таким успешным, как в 2014-м. Два года спустя уик-энд в Сочи стал не только местом рождения мемов, но и одним из роковых моментов в карьере Даниила. Во время первого круга гонки пилот «Ред Булла» опоздал с торможением при входе во второй поворот и въехал в шедшего впереди Себастьяна Феттеля. Несмотря на повреждения, спортсмены смогли продолжить заезд пока на огибающей олимпийскую площадь дуге Квят еще раз не «торпедировал» Феттеля, со второй попытки окончательно выбив немца с трассы.

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Этот инцидент стал поводом для боссов «Ред Булла» совершить рокировку гонщиками, отправив россиянина обратно в «Торо Россо», а на его место посадив совсем юного Макса Ферстаппена.

Вкус первой победы (2017)

Помимо схода Фернандо Алонсо на прогревочном круге и его знаменитого предложения команде попробовать разобраться с проблемой самим, разворота Лэнса Стролла и столкновения Джолиона Палмера с Роменом Грожаном на старте, гонка 2017-го запомнилась еще одним важным эпизодом. Гран-при России стал контрастным и для Боттаса — разочарование 2015-го нивелировалось отличным заездом два сезона спустя. Прекрасный старт, сразу же выведший Вальттери с третьего места на первое, удачная тактика и хорошая оборона от нагонявшего его на последних кругах Феттеля привели финна к первой победе в «Формуле-1».

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«Вальттери, это Джеймс» (2018)

К 25-му кругу гонки первым шел стартовавший с поула Боттас, однако в «Мерседесе» решили, что для увеличения шансов на титул Хэмилтона в борьбе с Феттелем Вальттери следует пропустить Льюиса вперед. К тому же, у будущего шестикратного чемпиона мира начинали пузыриться задние шины, и лидерство в заезде облегчило бы ему задачу по сохранению резины. Придумано — сделано, и в одном из поворотов Вальттери замедлился, позволив Льюису обогнать себя. После гонки финн выглядел подавленным, зато лишний раз понял, какую роль занимает в этой команде.

Источник: AFP 2021

Граци рагацци! (2019)

Воспользовавшись прошлогодним примером «Мерседеса», сезон спустя в «Феррари» придумали хитрую тактику, при которой стартовавший с поула Шарль Леклер должен был помочь Феттелю обогнать Хэмилтона за счет слип-стрима. Немец успешно выполнил задачу, в которую в том числе входил и обгон своего напарника с последующим возвратом позиции.

Источник: РИА "Новости"
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Однако все пошло не совсем по плану — упрямый Себастьян не собирался выполнять приказ и отдавать Шарлю первое место обратно. Леклер и команда не понимали, что происходит. Но на 26-м круге Феттель все же расстался с лидерством. На машине немца отказала система рекуперации энергии, он сошел и перевел гонку в режим виртуального сейфти-кара, который помог Хэмилтону за счет «бесплатного» пит-стопа обойти Леклера. Вместо гарантированного дубля «Феррари» довольствовалась в Сочи лишь третьим местом Шарля.

Первый «ковидный» Гран-при России и жалобы Грожана (2020)

В 2020 году состоялся седьмой Гран-при России в Сочи. Как мы теперь уже знаем, пришелся он на первый год пандемии COVID-19. Многие этапы чемпионата были отменены, но гонку в России решено было провести. Причем со зрителями. На трибунах автодрома в Сочи в дни этапа ожидалось до 30 тысяч зрителей. Кто-то воспринял это как акт победы спорта над эпидемией, а кому-то было дискомфортно. Например Ромен Грожан, выступавший за «Хаас» жаловался на персонал отеля, который неправильно носит маски.

Источник: Пресс служба Росгонок

Тем не менее, сама гонка получилась довольно интересной. Победу одержал пилот «Мерседеса», но не Льюис Хэмилтон, а Вальттери Боттас. Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булла», а третьим — прима «серебряных стрел» Льюис Хэмилтон. Этот результат не помешал британцу сохранить солидное преимущество в личном зачете. Наш Даниил Квят на «Альфа Таури» попал в очки, став восьмым. К тому же, он сумел опередить своего французского коллегу по команде Пьера Гасли. Однако это не помогло россиянину остаться в «Ф-1» на будущий сезон.

Александра Шубина

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