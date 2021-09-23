Взлет и падение Квята, командная тактика «Мерседеса» и фирменная клоунада «Феррари». Чем запомнился каждый Гран-при России

В эти выходные Россия в седьмой раз примет Гран-при «Формулы-1». Гонки на сочинском автодроме пока не получаются яркими и событийными, но каждый год во время уик-энда происходит какой-то знаковый эпизод, становящийся изюминкой этапа на Черном море. Вспоминаем самые яркие события, произошедшие в Сочи.

Домашний триумф Квята (2014)

2014-й был первым сезоном Даниила Квята в «Формуле-1», и пока его можно назвать одним из самых успешных за всю карьеру россиянина в серии. Квят настолько уверенно себя проявил в соперничестве с опытным напарником Жаном-Эриком Вернем, что за неделю до этапа в России в «Ред Булле» объявили о решении на будущий год «повысить» пилота «Торо Россо», переведя его в старшую команду. Во время квалификации на «Сочи Автодроме» Даниил только подкрепил уверенность боссов, пройдя в третий сегмент и показав там пятое время — лучший результат для «телят» в том сезоне.

Столкновение финнов (2015)

На последних кругах гонки Кими Райкконен и Вальттери Боттас вели ожесточенную борьбу за третье место. Шедшему четвертым пилоту «Феррари» инженер с мостика тонко намекнул, что ему стоит пошевелиться: «Последний круг, Кими, все или ничего». Ответ Райкконена последовал незамедлительно: при входе в четвертый поворот он заехал с внутренней траектории и попросту вынес двигавшегося по апексу Боттаса с трассы.

Вальттери пришлось закончить заезд в стене, а Кими, несмотря на повреждения, смог доползти до финиша пятым (но потом получил тридцатисекундный штраф и стал восьмым). Последнюю же позицию на пьедестале у финнов отобрал Серхио Перес, которого они обошли перед своим столкновением.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bcd89dc5037c9d3a7f28" data-vnd="bcd89dc5037c9d3a7f28" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bcd89dc5037c9d3a7f28" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Торпеда (2016)

Российский Гран-при для Квята не всегда был таким успешным, как в 2014-м. Два года спустя уик-энд в Сочи стал не только местом рождения мемов, но и одним из роковых моментов в карьере Даниила. Во время первого круга гонки пилот «Ред Булла» опоздал с торможением при входе во второй поворот и въехал в шедшего впереди Себастьяна Феттеля. Несмотря на повреждения, спортсмены смогли продолжить заезд пока на огибающей олимпийскую площадь дуге Квят еще раз не «торпедировал» Феттеля, со второй попытки окончательно выбив немца с трассы.

Этот инцидент стал поводом для боссов «Ред Булла» совершить рокировку гонщиками, отправив россиянина обратно в «Торо Россо», а на его место посадив совсем юного Макса Ферстаппена.

Вкус первой победы (2017)

Помимо схода Фернандо Алонсо на прогревочном круге и его знаменитого предложения команде попробовать разобраться с проблемой самим, разворота Лэнса Стролла и столкновения Джолиона Палмера с Роменом Грожаном на старте, гонка 2017-го запомнилась еще одним важным эпизодом. Гран-при России стал контрастным и для Боттаса — разочарование 2015-го нивелировалось отличным заездом два сезона спустя. Прекрасный старт, сразу же выведший Вальттери с третьего места на первое, удачная тактика и хорошая оборона от нагонявшего его на последних кругах Феттеля привели финна к первой победе в «Формуле-1».

«Вальттери, это Джеймс» (2018)

К 25-му кругу гонки первым шел стартовавший с поула Боттас, однако в «Мерседесе» решили, что для увеличения шансов на титул Хэмилтона в борьбе с Феттелем Вальттери следует пропустить Льюиса вперед. К тому же, у будущего шестикратного чемпиона мира начинали пузыриться задние шины, и лидерство в заезде облегчило бы ему задачу по сохранению резины. Придумано — сделано, и в одном из поворотов Вальттери замедлился, позволив Льюису обогнать себя. После гонки финн выглядел подавленным, зато лишний раз понял, какую роль занимает в этой команде.

Граци рагацци! (2019)

Воспользовавшись прошлогодним примером «Мерседеса», сезон спустя в «Феррари» придумали хитрую тактику, при которой стартовавший с поула Шарль Леклер должен был помочь Феттелю обогнать Хэмилтона за счет слип-стрима. Немец успешно выполнил задачу, в которую в том числе входил и обгон своего напарника с последующим возвратом позиции.

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Однако все пошло не совсем по плану — упрямый Себастьян не собирался выполнять приказ и отдавать Шарлю первое место обратно. Леклер и команда не понимали, что происходит. Но на 26-м круге Феттель все же расстался с лидерством. На машине немца отказала система рекуперации энергии, он сошел и перевел гонку в режим виртуального сейфти-кара, который помог Хэмилтону за счет «бесплатного» пит-стопа обойти Леклера. Вместо гарантированного дубля «Феррари» довольствовалась в Сочи лишь третьим местом Шарля.

Первый «ковидный» Гран-при России и жалобы Грожана (2020)

В 2020 году состоялся седьмой Гран-при России в Сочи. Как мы теперь уже знаем, пришелся он на первый год пандемии COVID-19. Многие этапы чемпионата были отменены, но гонку в России решено было провести. Причем со зрителями. На трибунах автодрома в Сочи в дни этапа ожидалось до 30 тысяч зрителей. Кто-то воспринял это как акт победы спорта над эпидемией, а кому-то было дискомфортно. Например Ромен Грожан, выступавший за «Хаас» жаловался на персонал отеля, который неправильно носит маски.

Тем не менее, сама гонка получилась довольно интересной. Победу одержал пилот «Мерседеса», но не Льюис Хэмилтон, а Вальттери Боттас. Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булла», а третьим — прима «серебряных стрел» Льюис Хэмилтон. Этот результат не помешал британцу сохранить солидное преимущество в личном зачете. Наш Даниил Квят на «Альфа Таури» попал в очки, став восьмым. К тому же, он сумел опередить своего французского коллегу по команде Пьера Гасли. Однако это не помогло россиянину остаться в «Ф-1» на будущий сезон.