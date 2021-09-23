Мазепин продолжит вместе с Шумахером выступать за команду «Формулы-1» «Хаас» в 2022 году

ТАСС, 23 сентября. Россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер продолжат выступать за команду чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Хаас» в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба команды.

22-летние Мазепин и Шумахер проводят первый сезон в «Формуле-1» в карьере. В прошлом сезоне Шумахер стал чемпионом «Формулы-2», Мазепин по итогам чемпионата занял пятое место.

«Я очень рад выступить в предстоящем году на новой машине, а также тому, что получу возможность работать с командой “Хаас” и расти вместе с ними. Думаю, в следующем году мы будем сильными», — сказал Мазепин.

«Первый год вместе с “Хаас” был захватывающим и поучительным, я уверен, что смогу привнести накопленный опыт в следующий сезон, — отметил Шумахер. — Я с нетерпением жду возможности стать частью команды, которая становится все сильнее, и я сделаю все возможное, чтобы продвинуть нас вперед».

После 14 этапов Шумахер занимает 19-е место в общем зачете текущего сезона «Формулы-1», Мазепин — последнюю, 21-ю строчку, оба пилота не набрали очков.