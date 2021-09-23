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20:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«В мире много лицемеров». Ферстаппен жёстко ответил сразу на два высказывания Хэмилтона

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на недовольство пилота Льюиса Хэмилтона после столкновения на Гран-при Италии.

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"В мире много лицемеров. Хэмилтон пытался сдать назад, когда я уже выпрыгнул из машины. Думаю, он был в полном порядке, раз сразу после этого отправился на фэшн-вечеринку.

Хэмилтон сказал, что я нервничаю из-за шанса впервые выиграть чемпионство? Я так нервничаю, что прямо спать не могу. Бороться за титул — такой кошмар. Ненавижу такие вещи. На самом деле я расслаблен и очень спокойно отношусь к таким вещам, это могут подтвердить все окружающие. Когда у тебя отличная машина и ты бьёшься за победы, это классное чувство", — цитирует Ферстаппена RaceFans.

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