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13:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ласицкене похвалила Мазепина за шлем с именами призеров ОИ и Паралимпиады

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Прыгунья в высоту Мария Ласицкене похвалила решение гонщика команды «Формулы-1» «Хаас» Никиты Мазепина выступить на домашнем Гран-при в Сочи в специальном шлеме.

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Источник: РИА "Новости"

Мазепин на Formula 1 ВТБ Гран-При России 2021 выступит в шлеме, на который нанесены имена всех российских призеров Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Ласицкене в Токио стала олимпийской чемпионкой.

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— Лишний раз убедилась, что все российские спортсмены — одна команда. Красивый жест Никиты и «Хааса», — написала Ласицкене в своем Instagram.

Россияне на Олимпиаде в Токио выиграли 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали, на Паралимпиаде — 36−33−49.

Formula 1 ВТБ Гран-При России 2021 состоится на трассе «Сочи Автодром» 24—26 сентября.

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