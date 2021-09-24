Ласицкене похвалила Мазепина за шлем с именами призеров ОИ и Паралимпиады

Мазепин на Formula 1 ВТБ Гран-При России 2021 выступит в шлеме, на который нанесены имена всех российских призеров Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Ласицкене в Токио стала олимпийской чемпионкой.

— Лишний раз убедилась, что все российские спортсмены — одна команда. Красивый жест Никиты и «Хааса», — написала Ласицкене в своем Instagram.

Россияне на Олимпиаде в Токио выиграли 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали, на Паралимпиаде — 36−33−49.

Formula 1 ВТБ Гран-При России 2021 состоится на трассе «Сочи Автодром» 24—26 сентября .