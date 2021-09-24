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16:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Ферстаппену сменили мотор, из-за чего в Сочи он будет стартовать с конца стартовой решетки

Пилоту австрийской команды «Ред Булл» Максу Ферстаппену сменили мотор.

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Источник: Reuters
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Это стало известно из соответствующей информации, опубликованной на официальном сайте Международной автомобильной федерации.

Это уже четвёртая замены двигателя. Таким образом, воскресную гонку ВТБ Гран-при России Формулы-1 голландец начнёт с конца стартовой решётки.

Замена мотора на болиде Ферстаппена намечалась после Гран-при Великобритании, когда Макс столкнулся с Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса», в результате чего на его агрегате образовалась трещина.

Гоночный уик-энд проходит в Сочи с 23 по 26 сентября. Помимо гонок Формулы-1, сочинская трасса в рамках гоночного уик-энда принимает этапы Формулы-2 и Формулы-3, причём для Ф-3 российский этап станет финальным в сезоне-2021.

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