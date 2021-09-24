Ферстаппену сменили мотор, из-за чего в Сочи он будет стартовать с конца стартовой решетки

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Это стало известно из соответствующей информации, опубликованной на официальном сайте Международной автомобильной федерации.

Это уже четвёртая замены двигателя. Таким образом, воскресную гонку ВТБ Гран-при России Формулы-1 голландец начнёт с конца стартовой решётки.

Замена мотора на болиде Ферстаппена намечалась после Гран-при Великобритании, когда Макс столкнулся с Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса», в результате чего на его агрегате образовалась трещина.