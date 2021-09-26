Льюис Хэмилтон на Гран-при России одержал сотую победу в «Формуле-1»
Второе место на Гран-при в России занял Макс Ферстаппен, третьим стал Карлос Сайнс. Российский пилот Никита Мазепин финишировал на 18-й позиции.
Второе место на Гран-при в России занял Макс Ферстаппен, третьим стал Карлос Сайнс. Российский пилот Никита Мазепин финишировал на 18-й позиции.
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл «ВТБ Гран-при “Формула-1” России». Заезд прошел на автодроме в Сочи.
Второе место занял пилот Red Bull Макс Ферстаппен из Нидерландов, третьим финишировал испанец Карлос Сайнс из Ferrari.
Большую часть гонки на первом месте шел пилот McLaren Ландо Норрис, который во время квалификации впервые в карьере показал лучший результат. Однако за несколько кругов на трассе начался дождь. В отличие от партнеров он не стал заезжать в боксы, чтобы поменять резину. Из-за этого он за круг до конца потерял первую позицию и смог финишировать только на седьмом месте.
Российский пилот Никита Мазепин закончил гонку на 18-м месте, его партнер по команде немец Мик Шумахер сошел с трассы из-за проблем с гидравликой на 34-м круге.
Благодаря пятой победе в Гран-при России Хэмилтон вернулся на первую строчку в личном зачете сезона, теперь он опережает Ферстаппена на 2 очка, набрав 246,5 балла.
Для британца это сотая в карьере победа в «Формуле-1».