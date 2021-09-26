Льюис Хэмилтон на Гран-при России одержал сотую победу в «Формуле-1»

Большую часть гонки на первом месте шел пилот McLaren Ландо Норрис, который во время квалификации впервые в карьере показал лучший результат. Однако за несколько кругов на трассе начался дождь. В отличие от партнеров он не стал заезжать в боксы, чтобы поменять резину. Из-за этого он за круг до конца потерял первую позицию и смог финишировать только на седьмом месте.