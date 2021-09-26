Хэмилтон вырвал свою сотую победу в драматичной гонке: вмешался ливень

Как и ожидалось, воскресный заезд преподнес массу сюрпризов, а в распределение мест вмешалась погода. «МК-спорт» рассказывает о главных событиях, произошедших в гонке.

Старт

Как только погасли стартовые огни, гонщики рванули к первому повороту. Норрис, начинавший гонку первым, здорово тронулся с места, но из-за длинной прямой разогнал и позади идущих соперников. Ко второму повороту Сайнс на «Феррари» прошел британского пилота и возглавил гонку.

Рассел на «Уилльямсе» удержал третье место, Хэмилтон с четвертого свалился на седьмое. Главным ньюсмейкером начала заезда стал Леклер за рулем «Феррари», который подобно игроку в компьютерный симулятор прошил почти половину пелетона и с 20-ого переместился на 12-е место.

Ход гран-при

После разборок на первых кругах гонка на какое-то время приняла спокойный ход. Во второй половине пелетона предсказуемо прорывались Ферстаппен, Леклер и Боттас.

Сайнс и Норрис отрывались от остальных болидов все больше и больше, а Рассел за счет высокой максимальной скорости умудрялся сдерживать более быстрые машины, собрав за собой паровозик.

На 14-м круге после нескольких неудачных попыток Норрис провел разящую атаку на Сайнса и вышел вперед. Уже через круг стало ясно, что шины на болиде испанца поплыли, он начал резко отставать от лидера. Пилот «Феррари» поехал на пит-стоп, который отбросил его в середину пелетона.

Как и две недели назад, впереди оказались два болида «Макларен» с той лишь разницей, что на этот раз Норрис был впереди Риккьярдо. Между партнерами к тому моменту уже было более шести секунд. На хвосте у австралийца буквально висел Хэмилтон, который к тому моменту разобрался с рядом соперников и рвался к победе.

Первая десятка на 20-м круге: Норрис — Риккардо — Хэмилтон — Перес — Алонсо — Ферстаппен — Леклер — Феттель — Гасли — Боттас.

На 23-ем круге Риккьярдо поехал на пит-стоп, но механики провозились несколько дольше обычного с резиной. Австралиец выехал далеко позади. Перед Хэмилтоном оказалась чистая трасса, и он начал штамповать один за другим быстрые круги, приближаясь к Норрису.

К 28 кругу оба лидера сменили резину, отрыв между ними несколько стабилизировался, поскольку оба после пит-стопов попали в трафик и не могли ехать в полную силу. Позади них все также активно прорывались Ферстаппен и Леклер.

Развязка

А на 46-м круге на трассу пришел дождь, который полностью изменил ход гонки. Поначалу это были просто капли, но потом небо разразилось настоящим ливнем.

К этому момент Норрис и Хэмилтон, расправившись с трафиком, шли в лидерах и чемпион уже буквально «висел» на хвосте у молодого пилота.

Началась череда пит-стопов. Пилоты поехали за промежуточной резиной, поскольку на сликах машины начали скользить. Хэмилтон по приказу команды поехал на смену колес. Норрису настоятельно рекомендовали сделать то же самое, но молодой британец проорал по радио «Нееет» и поехал дальше. Уже через полкруга стало ясно, что это решение было ошибкой.

Ландо с трудом удерживал машину на трассе, а Хэмилтон отыгрывал по 7 секунд за полкруга. В конечном итоге Норрис не удержал машину на трассе и вылетел в зону безопасности. До контакта дело не дошло, но пока британец возвращался в боксы для смены резины, вперед проехали Хэмилтон и еще семь соперников. Вот так Норрис потерял шанс на первую в карьере победу.

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Льюис первым пересек клетчатый флаг. Вторым к финишу приехал Ферстаппен. В суматохе хаотичных пит-стопов в «Ред Булле» сориентировались лучше всех, быстро переобули машину голландца и выпустили на трассу на втором месте.

Третим к финишу приехал Сайнс на «Феррари». Итальянцы тоже угадали с таймингом смены резины. Для «Феррари» этот подиум стал первым за несколько месяцев, так что радости сотрудников команды не было предела.

Норрис финишировал лишь седьмым. После старта с поула и лидирования почти до самого финиша такой результат — большое разочарование. Винить в этом британец может только себя. Но пилотажем Ландо нужно восхищаться. Не зря его признали гонщиком дня. А ошибки совершают все. Для парня это будет отличным опытом.

Итоги

Хэмилтон прервал череду из трех гонок без побед. Это сотая виктория британца в Формуле-1 и он остается рекордсменом по числу выигрышей, опережая великого Шумахера уже на 9 побед.

Льюис вновь вышел в лидеры общего зачета чемпионата, опережая Ферстаппена на два очка.

Голландец также может быть доволен собой, ведь он финишировал вторым при старте с 20-ого места. После гонки Макс сказал, что, если бы ему утром сообщили, что он финиширует на подиуме, он бы с большим удовольствием подписался под таким результатом. Таким образом, Ферстаппен минимизировал потери на трассе, больше подходящей соперникам. Вся борьба еще впереди.