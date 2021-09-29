«Я часто думаю об этом». Хэмилтон высказался о завершении карьеры

«Я часто думаю об этом. За последние четыре или пять лет было много случаев, когда я не знал, действительно ли хочу продолжать тренироваться за счёт своей личной жизни. Ведь есть и другие вещи, которые я люблю. На самом деле есть много всего, что бы я хотел попробовать.



С другой стороны, я говорю себе, что мне очень повезло получить такую работу. В целом карьера за рулём авто будет лишь небольшой частью моей жизни. Времени, чтобы оставить всё это, будет ещё предостаточно. А пока я по-прежнему голоден», — приводит слова Хэмилтона Sky Sport Italia.

