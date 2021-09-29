Audi и Porsсhe станут участниками «Формулы-1»
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Audi и Porsсhe станут участниками чемпионата «Формулы-1» в 2025 или 2026 году, сообщает nextgen-auto.com со ссылкой на журналиста Auto Motor und Sport Майкла Шмидта.
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Audi и Porsсhe станут участниками чемпионата «Формулы-1» в 2025 или 2026 году, сообщает nextgen-auto.com со ссылкой на журналиста Auto Motor und Sport Майкла Шмидта.
Действующие мотористы «Формулы-1» провели несколько встреч с Международной автомобильной федерацией (FIA), руководством «Формулы-1», а также представителями Audi и Porsche, на которой согласились отказаться от использования в двигателях мотор-генератора MGU-H — самой мощной и дорогой из частей современных гибридных моторов V6. Это было непременным условием для прихода Audi и Porsche в «Формулу-1», и мотористы пошли на такую уступку.
Еще одна встреча состоится во время Гран-при Турции, на которой новые правила должны ратифицировать.
На сегодняшний день мотористами «Формулы-1» являются Merсedes, Ferrari, Renault и Honda. Honda в 2022 году покинет чемпионат, а команда «Ред Булл» будет производить собственные моторы на базе ее разработок.