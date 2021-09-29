Audi и Porsсhe станут участниками «Формулы-1»

Действующие мотористы «Формулы-1» провели несколько встреч с Международной автомобильной федерацией (FIA), руководством «Формулы-1», а также представителями Audi и Porsche, на которой согласились отказаться от использования в двигателях мотор-генератора MGU-H — самой мощной и дорогой из частей современных гибридных моторов V6. Это было непременным условием для прихода Audi и Porsche в «Формулу-1», и мотористы пошли на такую уступку.