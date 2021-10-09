У «Мерседеса» первые два места в квалификации Гран-при Турции, Мазепин — последний
Лидер чемпионата мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу в квалификации Гран-при Турции.
Лидер чемпионата мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу в квалификации Гран-при Турции.
Второе место по итогам заезда занял его напарник, Валттери Боттас, третий результат у Макса Ферстаппена из «Ред Булл». Российский гонщик американской команды «Хаас» Никита Мазепин по итогам квалификации стал 20-м, его напарник Мик Шумахер, показал 14-й результат.
Формула-1. Гран-при Турции. Квалификация
Не прошли в третий сегмент:
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.24,795
12. Эстебан Окон («Альпин») — 1.24,842
13. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.25,007
14. Мик Шумахер («Хаас») — 1.25,200
15. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.25,177.
Не прошли во второй сегмент:
16. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.25,881
17. Николас Латифи («Уильямс») — 1.26,086
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1:26.430
19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1:27.525
20. Никита Мазепин («Хаас») — 1.28,449.