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17:34 (мск), источник: Чемпионат.com

У «Мерседеса» первые два места в квалификации Гран-при Турции, Мазепин — последний

Лидер чемпионата мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу в квалификации Гран-при Турции.

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Источник: AFP 2021

Второе место по итогам заезда занял его напарник, Валттери Боттас, третий результат у Макса Ферстаппена из «Ред Булл». Российский гонщик американской команды «Хаас» Никита Мазепин по итогам квалификации стал 20-м, его напарник Мик Шумахер, показал 14-й результат.

Формула-1. Гран-при Турции. Квалификация

  1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.22,868
  2. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.22,998
  3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.23,196
  4. Шарль Леклер («Феррари») — 1.23,265
  5. Пьер Гасли («Альфа Таури») 1.23,326
  6. Фернандо Алонсо («Альпин») 1.23,477
  7. Серхио Перес («Ред Булл») 1.23,706
  8. Ландо Норрис («Макларен») 1.23,954
  9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») 1.24,305
  10. Юки Цунода («Альфа Таури») 1.24,368.

Не прошли в третий сегмент:

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.24,795
12. Эстебан Окон («Альпин») — 1.24,842
13. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.25,007
14. Мик Шумахер («Хаас») — 1.25,200
15. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.25,177.

Не прошли во второй сегмент:

16. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.25,881
17. Николас Латифи («Уильямс») — 1.26,086
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1:26.430
19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1:27.525
20. Никита Мазепин («Хаас») — 1.28,449.

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