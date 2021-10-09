У «Мерседеса» первые два места в квалификации Гран-при Турции, Мазепин — последний

Второе место по итогам заезда занял его напарник, Валттери Боттас, третий результат у Макса Ферстаппена из «Ред Булл». Российский гонщик американской команды «Хаас» Никита Мазепин по итогам квалификации стал 20-м, его напарник Мик Шумахер, показал 14-й результат.