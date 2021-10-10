Мазепин: Шумахер приедет ко мне в Москву на каникулы. Мик хочет увидеть снег и медведей

«Кто мой самый близкий друг в Формуле-1? Мик Шумахер. И я не лгу, когда говорю это. В гараже мы находимся ближе всего. Он приедет ко мне в Москву на каникулы. Мик хочет увидеть снег и медведей. Хочу ли я его отправить в Сибирь? Нет, он просто желает посмотреть на медведей и увидеть снег», — приводит слова Мазепина GrandPX.news.