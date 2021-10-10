Боттас выиграл Гран-при Турции, Ферстаппен — 2-й, Хэмилтон отыграл 6 мест, Мазепин — 20-й

Победу по её итогам праздновал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, вторым стал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Замкнул тройку лучших напарник Ферстаппена, мексиканец Серхио Перес.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, стартовавший в гонке 11-м из-за штрафа за замену мотора, стал пятым. Российский гонщик команды «Хаас» Никита Мазепин стал 20-м. Его партнёр, немец Мик Шумахер, финишировал на 19-й позиции.

Отметим, что Хэмилтон потерял лидерство в общем зачёте пилотов Формулы-1. После этапа в Турции в его активе 256,5 очка. Возглавил рейтинг Ферстаппен. На его счету 262,5 балла.

Гран-при Турции. Итоговая классификация.