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17:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Боттас выиграл Гран-при Турции, Ферстаппен — 2-й, Хэмилтон отыграл 6 мест, Мазепин — 20-й

На автодроме в Стамбуле завершилась гонка Гран-при Турции Формулы-1.

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Источник: AP 2021

Победу по её итогам праздновал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, вторым стал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Замкнул тройку лучших напарник Ферстаппена, мексиканец Серхио Перес.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, стартовавший в гонке 11-м из-за штрафа за замену мотора, стал пятым. Российский гонщик команды «Хаас» Никита Мазепин стал 20-м. Его партнёр, немец Мик Шумахер, финишировал на 19-й позиции.

Отметим, что Хэмилтон потерял лидерство в общем зачёте пилотов Формулы-1. После этапа в Турции в его активе 256,5 очка. Возглавил рейтинг Ферстаппен. На его счету 262,5 балла.

Гран-при Турции. Итоговая классификация.

  1. Валттери Боттас («Мерседес») — 58 кругов
  2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +14,584
  3. Серхио Перес («Ред Булл») +33,471
  4. Шарль Леклер («Феррари») +37,814
  5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +41,812
  6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +44,292
  7. Ландо Норрис («Макларен») +47,213
  8. Карлос Сайнс («Феррари») +51,526
  9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.22,018
  10. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
  11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
  12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
  13. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг
  14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
  15. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
  16. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг
  17. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
  18. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
  19. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга
  20. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга.

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