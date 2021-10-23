Ферстаппен назвал Хэмилтона «тупым идиотом» и показал ему средний палец

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Томь
Волгарь
10
Футбол. Первый дивизион
13:00
Нефтехимик
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург
СКА-Хабаровск
Футбол. Премьер-лига
14:00
Нижний Новгород
Краснодар
Футбол. Зарубежный
14:30
Челси
Норвич
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Олимп-Долгопрудный
Футбол. Зарубежный
15:00
Валенсия
Мальорка
Футбол. Первый дивизион
16:00
Ротор
Алания
Футбол. Зарубежный
16:00
Салернитана
Эмполи
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
16:30
Арминия
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Гройтер Фюрт
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо
Енисей
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Металлург Лп
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Краснодар-2
Кубань
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Лидс
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Уотфорд
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Металлург
Футбол. Зарубежный
17:15
Кадис
Алавес
Футбол. Зарубежный
18:00
Нант
Клермон Фут
Футбол. Первый дивизион
19:00
Балтика
Велес
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
19:00
Сассуоло
Венеция
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Эдмонтон
35
Футбол. Зарубежный
19:30
Герта
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
19:30
Брайтон
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
19:30
Эльче
Эспаньол
Хоккей. НХЛ
20:00
Вашингтон
Калгари
Хоккей. НХЛ
20:00
Оттава
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас
Лос-Анджелес
ОТ
32
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Брест
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Вильярреал
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Бостон
14
Хоккей. НХЛ
01:00
Торонто
Сан-Хосе
35
Все события
Фоторепортажи
29Теперь 0−1 от «Ювентуса». «Зенит» опять в нескольких минутах от ничьей
13ЦСКА в седьмой раз подряд победил «Спартак»
10:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Ферстаппен назвал Хэмилтона «тупым идиотом» и показал ему средний палец

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен выругался на гонщика команды Mercedes Льюиса Хэмилтона во время тренировки перед Гран-при США.

Наверх
Источник: Reuters

На кадрах видно, как в повороте Хэмилтон опередил Ферстаппена, после чего тот назвал соперника «тупым идиотом» и показал ему средний палец. «Простое соревнование между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном», — гласит описание видео.

Во время загрузки произошла ошибка.

10 октября на Гран-при Турции 24-летний Ферстаппен финишировал вторым. Победу одержал финн Валттери Боттас из Mercedes, третьим стал пилот Red Bull Серхио Перес. Хэмилтон пришел к финишу пятым, что позволило Ферстаппену возглавить личный зачет.

12 сентября на Гран-при Италии Ферстаппен стал виновником столкновения с Хэмилтоном. В результате оба сошли с дистанции. Нидерландский гонщик был наказан потерей трех мест на Гран-при России, победу на котором одержал британец.

 Исмаилов отреагировал на слова Нурмагомедова
Российская команда впервые выиграла чемпионат мира по Dota 2
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь