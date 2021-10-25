Ферстаппен выиграл «Гран-при США», Хэмилтон — второй, Мазепин — 17-й
Победителем «Гран-при США» стал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Ранее он также выиграл квалификацию гонки.
Победителем «Гран-при США» стал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Ранее он также выиграл квалификацию гонки.
Вторым стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Он заработал дополнительное очко за самый быстрый круг. На третьей позиции еще один представитель «Ред Булла» Серхио Перес.
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин стал 17-м. Он занял последнее место среди финишировавших.
Ферстаппен остается лидером общего зачета. Хэмилтон занимает второе место.