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00:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ферстаппен выиграл «Гран-при США», Хэмилтон — второй, Мазепин — 17-й

Победителем «Гран-при США» стал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Ранее он также выиграл квалификацию гонки.

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Вторым стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Он заработал дополнительное очко за самый быстрый круг. На третьей позиции еще один представитель «Ред Булла» Серхио Перес.

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин стал 17-м. Он занял последнее место среди финишировавших.

Ферстаппен остается лидером общего зачета. Хэмилтон занимает второе место.

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