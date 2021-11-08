Ферстаппен выиграл «Гран-при Мексики», Хэмилтон — второй, Мазепин — 18-й
Победителем «Гран-при Мексики» стал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Победителем «Гран-при Мексики» стал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Вторым стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. На третьей позиции Серхио Перес из «Ред Булла».
Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин на 18-й позиции. Он стал последним из финишировавших. Не смогли завершить гонку Юки Цунода («Альфа Таури») и Мик Шумахер («Хаас»). Они попали в аварию еще на первом круге.
Ферстаппен сохранил лидерство в зачете пилотов и увеличил свой отрыв от Хэмилтона. Самый быстрый круг у Валттери Боттаса из «Мерседеса», который финишировал только 15-м.