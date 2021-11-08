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00:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ферстаппен выиграл «Гран-при Мексики», Хэмилтон — второй, Мазепин — 18-й

Победителем «Гран-при Мексики» стал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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Источник: РИА "Новости"

Вторым стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. На третьей позиции Серхио Перес из «Ред Булла».

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин на 18-й позиции. Он стал последним из финишировавших. Не смогли завершить гонку Юки Цунода («Альфа Таури») и Мик Шумахер («Хаас»). Они попали в аварию еще на первом круге.

Ферстаппен сохранил лидерство в зачете пилотов и увеличил свой отрыв от Хэмилтона. Самый быстрый круг у Валттери Боттаса из «Мерседеса», который финишировал только 15-м.

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