Ферстаппен еще ближе к званию чемпиона! Ситуация для Хэмилтона становится критической

Неожиданный субботний прорыв «Мерседеса» обеспечил максимальную интригу перед стартом Гран-при Мексики Формулы-1: кто из лидеров окажется быстрее в гоночном режиме, без шин «софт», и как себя проявят вторые номера команд?

Боттас не лидировал даже до первого поворота

Счастье Валттери Боттаса, блестяще проведшего квалификацию, длилось недолго. Финн неплохо рванул с места, однако на длинном разгоне к первому повороту не смог ничего поделать под огнём атак Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена. Третья позиция принесла голландцу удачу в виде слипстрима — дальше пилот «Ред Булл» рванул на внешний радиус, затормозил позже обоих «Мерседесов» и разом выбрался в лидеры!



Боттас при этом не решился бороться с напарником, притормозил и пропустил Хэмилтона на вторую позицию. В первый поворот Валттери входил только третьим, но и на этой позиции не удержался: финна отправил в разворот слишком резвый и рисковый Даниэль Риккардо! Австралиец при этом сломал себе переднее антикрыло. Оба пилота поедут в боксы и после пит-стопа окончательно испортят друг другу гонку: австралиец так и не пропустит Боттаса, оба будут ехать довольно медленно и так и не доберутся до очковой зоны. К тому же Валттери «для верности» провели провальный пит-стоп: механики не могли снять переднее левое колесо.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1f80972e3f3066e0549b" data-vnd="1f80972e3f3066e0549b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1f80972e3f3066e0549b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Контакт между Риккардо и Боттасом стал на старте далеко не единственным: в суматохе вокруг развернувшегося «Мерседеса» Цунода и Шумахер с двух сторон взяли в коробочку «Альпин» Эстебана Окона. Болиды «Альфа Таури» и «Хааса» подпрыгнули на колёсах машины француза и замерли на обочине со сломанными подвесками — в то время как сам Эстебан спокойно поехал дальше!

«Ред Булл» вернул форму

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После недолгого пребывания на трассе сейфти-кара Ферстаппен уверенно провёл рестарт гонки и сразу же продемонстрировал, что в воскресенье «Ред Булл» восстановил преимущество в скорости относительно «Мерседеса». Разрыв между Максом и Льюисом последовательно рос с каждым кругом и стабилизировался на рубеже в девять секунд. Хэмилтону оставалось констатировать, что конкуренты быстрее, и по традиции жаловаться на работу шин.



На самом деле «Мерседесу» нужно было скорее переживать за вторую позицию: Перес держался в двух секундах и, в отличие от Хэмилтона, свои шины хвалил. Ответить на эту угрозу в «Мерседесе» решили более ранним пит-стопом: серия быстрых кругов на свежих шинах позволила Хэмилтону увеличить отрыв до восьми секунд, вот только на втором отрезке покрышки Переса были свежее на 11 кругов — оставалось посмотреть, насколько это преимущество поможет Серхио под финиш.



За 15 кругов до финиша Чеко сократил отставание с восьми секунд до полутора — максимальная интрига во в целом скучной гонке, где уже никто не подвергал сомнению победу Ферстаппена. Яркого финиша не вышло: как только Перес попал в грязный воздух позади «Мерседеса», то разница в скорости между Серхио и Льюисом оказалась явно недостаточной не то что для обгона, даже для имитации атаки. Пересу пришлось довольствоваться третьим местом.



Быстрый круг «Ред Булл» тоже не достался: «Мерседес» под финиш дважды зазвал Боттаса в боксы, и на втором свежем комплекте шин Валттери уверенно лишил Ферстаппена бонусного балла. Так или иначе Макс отыграл у Льюиса ещё семь очков, и теперь отрыв вырос до солидных 19 — ситуация для Хэмилтона угрожающая. Более того, и в Кубке конструкторов преимущество «Мерседеса» над «Ред Булл» сократилось всего до балла!

У «Феррари» нет методов против Гасли

Среднюю группу после стартовой катастрофы Риккардо уверенно возглавлял Пьер Гасли. Его «Альфа Таури» ехала немного быстрее двух болидов «Феррари» Леклера и Сайнса и уверенно везла своего обладателя к четвёртому месту. Пилоты «Скудерии» не менее уверенно шли пятым и шестым, но итальянцы оттянули единственный пит-стоп Сайнса, чтобы дать Карлосу шанс на прорыв под финиш гонки.

После приказа из боксов Леклер пропустил напарника вперёд, чтобы посмотреть, в состоянии ли испанец догнать Гасли. Разрыв составлял солидные 12 секунд, при этом шины Карлоса были на 11 кругов свежее. Сайнс сократил гандикап вдвое, но большего добиться не сумел и под финиш пропустил Леклера обратно — всё по-честному.



Позади «Феррари» отличную гонку проводил Феттель, который после старта почти с конца решётки спокойно, но вместе с тем уверенно пробился на восьмую строчку. Кими Райкконен поначалу шёл позади Антонио Джовинацци, но грамотная тактика с отсроченным пит-стопом позволила финну остаться в топ-10 — в отличие от напарника, который после ранней остановки застрял позади дуэта Риккардо-Боттас и тем самым загубил себе гонку.

Расселл и Мазепин в борьбе за очки! Но всего несколько кругов

В конце десятки ехали Алонсо и автор ещё одного достойного прорыва — Ландо Норрис. А вот Джордж Расселл, покрасовавшийся на первых кругах в топ-10, ничего не мог поделать с реальным темпом «Уильямса» и откатился на 16-ю строчку.



Никита Мазепин лишился своего единственного реального соперника в лице Шумахера ещё на старте. Правда, на первых кругах россиянину было весело: он здорово сориентировался в стартовой суматохе и выбрался аж на 11-е место! Сказка длилась недолго: Никита практически мгновенно пропустил Алонсо, Норриса и Окона. Проблема на пит-стопе — механики завозились с передним левым колесом — отбросила россиянина на последнюю позицию и превратила оставшуюся часть гонки в привычный парад синих флагов. Лидерам Мазепин проиграл три круга.

Следующий этап Формулы-1 — Гран-при Бразилии — пройдёт уже в следующие выходные, с 12 по 14 ноября.