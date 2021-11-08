Ферстаппен еще ближе к званию чемпиона! Ситуация для Хэмилтона становится критической
Потрясающий старт голландца стал ключом к уверенной победе. Никита Мазепин ехал аж 11-м, но недолго.
Потрясающий старт голландца стал ключом к уверенной победе. Никита Мазепин ехал аж 11-м, но недолго.
Неожиданный субботний прорыв «Мерседеса» обеспечил максимальную интригу перед стартом Гран-при Мексики Формулы-1: кто из лидеров окажется быстрее в гоночном режиме, без шин «софт», и как себя проявят вторые номера команд?
Счастье Валттери Боттаса, блестяще проведшего квалификацию, длилось недолго. Финн неплохо рванул с места, однако на длинном разгоне к первому повороту не смог ничего поделать под огнём атак Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена. Третья позиция принесла голландцу удачу в виде слипстрима — дальше пилот «Ред Булл» рванул на внешний радиус, затормозил позже обоих «Мерседесов» и разом выбрался в лидеры!
Боттас при этом не решился бороться с напарником, притормозил и пропустил Хэмилтона на вторую позицию. В первый поворот Валттери входил только третьим, но и на этой позиции не удержался: финна отправил в разворот слишком резвый и рисковый Даниэль Риккардо! Австралиец при этом сломал себе переднее антикрыло. Оба пилота поедут в боксы и после пит-стопа окончательно испортят друг другу гонку: австралиец так и не пропустит Боттаса, оба будут ехать довольно медленно и так и не доберутся до очковой зоны. К тому же Валттери «для верности» провели провальный пит-стоп: механики не могли снять переднее левое колесо.
Контакт между Риккардо и Боттасом стал на старте далеко не единственным: в суматохе вокруг развернувшегося «Мерседеса» Цунода и Шумахер с двух сторон взяли в коробочку «Альпин» Эстебана Окона. Болиды «Альфа Таури» и «Хааса» подпрыгнули на колёсах машины француза и замерли на обочине со сломанными подвесками — в то время как сам Эстебан спокойно поехал дальше!
После недолгого пребывания на трассе сейфти-кара Ферстаппен уверенно провёл рестарт гонки и сразу же продемонстрировал, что в воскресенье «Ред Булл» восстановил преимущество в скорости относительно «Мерседеса». Разрыв между Максом и Льюисом последовательно рос с каждым кругом и стабилизировался на рубеже в девять секунд. Хэмилтону оставалось констатировать, что конкуренты быстрее, и по традиции жаловаться на работу шин.
На самом деле «Мерседесу» нужно было скорее переживать за вторую позицию: Перес держался в двух секундах и, в отличие от Хэмилтона, свои шины хвалил. Ответить на эту угрозу в «Мерседесе» решили более ранним пит-стопом: серия быстрых кругов на свежих шинах позволила Хэмилтону увеличить отрыв до восьми секунд, вот только на втором отрезке покрышки Переса были свежее на 11 кругов — оставалось посмотреть, насколько это преимущество поможет Серхио под финиш.
За 15 кругов до финиша Чеко сократил отставание с восьми секунд до полутора — максимальная интрига во в целом скучной гонке, где уже никто не подвергал сомнению победу Ферстаппена. Яркого финиша не вышло: как только Перес попал в грязный воздух позади «Мерседеса», то разница в скорости между Серхио и Льюисом оказалась явно недостаточной не то что для обгона, даже для имитации атаки. Пересу пришлось довольствоваться третьим местом.
Быстрый круг «Ред Булл» тоже не достался: «Мерседес» под финиш дважды зазвал Боттаса в боксы, и на втором свежем комплекте шин Валттери уверенно лишил Ферстаппена бонусного балла. Так или иначе Макс отыграл у Льюиса ещё семь очков, и теперь отрыв вырос до солидных 19 — ситуация для Хэмилтона угрожающая. Более того, и в Кубке конструкторов преимущество «Мерседеса» над «Ред Булл» сократилось всего до балла!
Среднюю группу после стартовой катастрофы Риккардо уверенно возглавлял Пьер Гасли. Его «Альфа Таури» ехала немного быстрее двух болидов «Феррари» Леклера и Сайнса и уверенно везла своего обладателя к четвёртому месту. Пилоты «Скудерии» не менее уверенно шли пятым и шестым, но итальянцы оттянули единственный пит-стоп Сайнса, чтобы дать Карлосу шанс на прорыв под финиш гонки.
После приказа из боксов Леклер пропустил напарника вперёд, чтобы посмотреть, в состоянии ли испанец догнать Гасли. Разрыв составлял солидные 12 секунд, при этом шины Карлоса были на 11 кругов свежее. Сайнс сократил гандикап вдвое, но большего добиться не сумел и под финиш пропустил Леклера обратно — всё по-честному.
Позади «Феррари» отличную гонку проводил Феттель, который после старта почти с конца решётки спокойно, но вместе с тем уверенно пробился на восьмую строчку. Кими Райкконен поначалу шёл позади Антонио Джовинацци, но грамотная тактика с отсроченным пит-стопом позволила финну остаться в топ-10 — в отличие от напарника, который после ранней остановки застрял позади дуэта Риккардо-Боттас и тем самым загубил себе гонку.
В конце десятки ехали Алонсо и автор ещё одного достойного прорыва — Ландо Норрис. А вот Джордж Расселл, покрасовавшийся на первых кругах в топ-10, ничего не мог поделать с реальным темпом «Уильямса» и откатился на 16-ю строчку.
Никита Мазепин лишился своего единственного реального соперника в лице Шумахера ещё на старте. Правда, на первых кругах россиянину было весело: он здорово сориентировался в стартовой суматохе и выбрался аж на 11-е место! Сказка длилась недолго: Никита практически мгновенно пропустил Алонсо, Норриса и Окона. Проблема на пит-стопе — механики завозились с передним левым колесом — отбросила россиянина на последнюю позицию и превратила оставшуюся часть гонки в привычный парад синих флагов. Лидерам Мазепин проиграл три круга.
Следующий этап Формулы-1 — Гран-при Бразилии — пройдёт уже в следующие выходные, с 12 по 14 ноября.
Евгений Кустов