СМИ: Мазепина выгнали из ночного клуба в Мексике

В социальных сетях появилось видео из клуба, где 22-летний российский пилот на повышенных тонах общается с охранником. Как утверждает испанское издание, в итоге Мазепина выгнали из заведения. Причины конфликта сторон неизвестны.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/a-LhcnH4TfU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мазепин был в ночном клубе в Мексике, где в минувший уик-энд прошел этап «Формулы-1», вместе с пилотом «Уильямса» Джорджем Расселлом и экс-гонщиком «Ред Булл» Александером Албоном.

В декабре 2020 года вокруг Мазепина разгорелся скандал из-за публикации в Instagram пикантного видео. Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что российского пилота ждут последствия, если с ним вновь произойдет похожая ситуация.