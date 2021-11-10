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18:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Мазепина выгнали из ночного клуба в Мексике

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российского пилота команды «Формулы-1» «Хаас» Никиту Мазепин выгнали из ночного клуба в Мексике, сообщает Mundo Deportivo.

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Источник: Reuters

В социальных сетях появилось видео из клуба, где 22-летний российский пилот на повышенных тонах общается с охранником. Как утверждает испанское издание, в итоге Мазепина выгнали из заведения. Причины конфликта сторон неизвестны.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мазепин был в ночном клубе в Мексике, где в минувший уик-энд прошел этап «Формулы-1», вместе с пилотом «Уильямса» Джорджем Расселлом и экс-гонщиком «Ред Булл» Александером Албоном.

В декабре 2020 года вокруг Мазепина разгорелся скандал из-за публикации в Instagram пикантного видео. Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что российского пилота ждут последствия, если с ним вновь произойдет похожая ситуация.

Мазепин в воскресенье стал 18-м на Гран-при Мексики. Российский пилот, проводящий дебютный сезон в «Формуле-1», пока не набрал очков в личном зачете.

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