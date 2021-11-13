Ферстаппен получил денежный штраф за то, что потрогал машину Хэмилтона

Ферстаппен после завершения квалификации коснулся своей машины и машины Льюиса Хэмилтона, что является нарушением режима закрытого парка.

При этом стюарды, изучив видеоматериалы, пришли к выводу, что прикосновение Ферстаппена к машине Хэмилтона не повлекло за собой никаких последствий, поскольку заднее крыло Хэмилтона после прикосновения не изменило своё положение в пространстве.

Рассмотрев все обстоятельства и выслушав объяснения Ферстаппена, судьи приняли решение наложить на голландца денежный штраф.