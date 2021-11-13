Боттас выиграл спринт-квалификацию «Гран-при Бразилии», Мазепин — 20-й
Победителем спринт-квалификации «Гран-при Бразилии» стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.
Победителем спринт-квалификации «Гран-при Бразилии» стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.
Второе место занял гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. На третьей позиции Карлос Сайнс из «Феррари».
Еще один гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон, который стартовал с конца пелотона из-за штрафа, стал пятым. Напомним, что он потеряет пять позиций на старте из-за смены двигателя.
Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин, как и в квалификации, занял последнее, 20-е место. Гонка состоится завтра, 14 ноября. Начало в 20.00 по московскому времени.