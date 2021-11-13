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13 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Боттас выиграл спринт-квалификацию «Гран-при Бразилии», Мазепин — 20-й

Победителем спринт-квалификации «Гран-при Бразилии» стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

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Источник: Reuters
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Второе место занял гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. На третьей позиции Карлос Сайнс из «Феррари».

Еще один гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон, который стартовал с конца пелотона из-за штрафа, стал пятым. Напомним, что он потеряет пять позиций на старте из-за смены двигателя.

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин, как и в квалификации, занял последнее, 20-е место. Гонка состоится завтра, 14 ноября. Начало в 20.00 по московскому времени.

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