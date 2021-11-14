Хэмилтон выиграл «Гран-при Бразилии», обогнав Ферстаппена, Мазепин — 17-й
Победителем «Гран-при Бразилии» стал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.
Победителем «Гран-при Бразилии» стал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.
Британец ранее был наказан штрафом в пять позиций за смену двигателя, а затем еще и был исключен из протокола квалификации за нарушение регламента. Несмотря на этот, он сумел выйти в лидеры. Стартуя с десятой позиции, он вышел на первое место, обойдя Макса Ферстаппена на 59-м круге. Хэмилтон одержал 101-ю победу в карьере.
Гонщик «Ред Булла» остался на втором месте. Третьим стал еще один представитель «Мерседеса» Валттери Боттас. На четвертой позиции напарник Ферстаппена Серхио Перес. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин на 17-м месте. Из финишировавших он обогнал только своего партнера по команде Мика Шумахера.