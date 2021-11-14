Хэмилтон выиграл «Гран-при Бразилии», обогнав Ферстаппена, Мазепин — 17-й

Британец ранее был наказан штрафом в пять позиций за смену двигателя, а затем еще и был исключен из протокола квалификации за нарушение регламента. Несмотря на этот, он сумел выйти в лидеры. Стартуя с десятой позиции, он вышел на первое место, обойдя Макса Ферстаппена на 59-м круге. Хэмилтон одержал 101-ю победу в карьере.