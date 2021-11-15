В борьбе за титул судьи помогают «Ред Булл»? За один Гран-при — два удара по «Мерседесу»

Почти сутки судьи Формулы-1 измеряли заднее антикрыло Льюиса Хэмилтона и решали, что делать с британцем и его машиной. Вина «Мерседеса» была в том, что DRS на заднем антикрыле раскрывалась не на 85 миллиметров, как предписывают правила, а на 85,2. Никакого преимущества это, как позже отметят соперники из «Ред Булл», дать не могло, однако за заводской брак — погрешность в менее трети процента — британец был исключён из протоколов.

И это будет только первое из двух решений, которые могли бы уже сейчас почти бесповоротно склонить чашу весов в одну из сторон.

Закон суров, но это — закон

Из результатов квалификации Хэмилтона исключили буквально за два часа до спринта. ФИА постаралась и очень подробно описала, что шарик диаметром в 85 миллиметров, которым проверяется зазор между планками антикрыла, не под давлением не влез в DRS «Мерседеса» — как и должен был, а под давлением — влез. Притом — лишь с одной стороны — справа, в то время как по центру и слева всё было в порядке.

Но самое удивительное в том, что это самое крыло уже проходило испытания ФИА — и всё было в порядке! «Они признают, что крыло износилось или было повреждено во время квалификации. Они сами говорят, что не подозревают нас ни в каких злонамеренных действиях, но всё равно дисквалифицируют!» — недоумевал руководитель команды Тото Вольф.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWLjTbqMPDJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CWLjTbqMPDJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWLjTbqMPDJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@mercedesamgf1)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Формальная — бюрократическая — сторона вопроса ясна: шарик пролез в дырку. При этом не подвергается никакому сомнению не только отсутствие умысла в действиях «Мерседеса», но и какого-либо преимущества в этой 0,2-миллиметровой погрешности. Тем не менее на стартовой решётке спринта Хэмилтон стоял последним — и тогда невозможно было себе представить, что в воскресенье он победит.

Фактически «Мерседес» был наказан за невнимательность: если бы команда сама заметила повреждение и в целях безопасности запросила бы у ФИА замену элемента на аналогичный, дисквалификации можно было избежать. Наказание не выглядит адекватным проступку, однако закон суров, но это — закон.

Или закон суров не всегда?

Когда дело дошло до борьбы с Максом Ферстаппеном, судьи гонки оказались далеко не так придирчивы и формальны, как днём ранее. Когда на 48-м круге Хэмилтон обгонял «Ред Булл» по внешней траектории в четвёртом повороте, голландец проехал шире апекса и вместе с соперником выехал за пределы трассы. И тут судьи поводов для разбирательств не нашли!

В поворот две машины входили бок о бок, Хэмилтон был и оставался снаружи, и при этом «Ред Булл» четырьмя колёсами пересекает внешнюю бровку трассы — однако судьи не видят в этом выдавливания за границы гоночного полотна.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWRbE0xIMWx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CWRbE0xIMWx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWRbE0xIMWx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FORMULA 1® (@f1)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Давайте не забывать, что мы решили прийти к философии “дайте им гоняться”. Обе машины вылетели широко, но не потеряли позиции, и стюарды, как обычно, изучили все имеющиеся видео», — объяснял решение судей руководитель гонки Майкл Маси и тут же добавил: «Но бортовых камер с машины Ферстаппена у нас нет. Я бы взглянул из любопытства. Я даже думал о предупреждении, но решил отказаться от него».

То есть, засунув шарик в «Мерседес» Хэмилтона, судьи совещались почти целый день, а в спорном эпизоде борьбы с Ферстаппеном даже запись из кокпита с движениями руля не понадобилась? В данном случае объяснения Маси почему-то совсем не так подробны, как в случае с дисквалификацией Льюиса, и проблема даже не в подозрениях в предвзятости судей.

Каковы правила игры?

В чём принципиальная разница между этим эпизодом и, например, пятисекундным штрафом Ландо Норриса на Гран-при Австрии? Тогда тоже не было контакта, но «Макларен» явно выдавил обгонявший его по внешней траектории «Ред Булл». Или разница лишь в том, что там был гравий и Чеко потерял позиции?

Речь не о том, чтобы наказывать Ферстаппена за манёвр, хотя предупреждения и разбирательств голландец заслуживал — при всей снисходительности этого молодого человека к судьям. Однако пилотам (и зрителям) нужны понятные правила, и для этого нужно хотя бы нормально объяснять свои решения.

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В случае с дисквалификацией «Мерседес» волею ФИА и нынешних правил оказался наказан дважды: простая поломка обошлась не только затратами при ограниченном бюджете, но и исключением из протоколов. При наличии в боксах аналогичного компонента, проходящего тесты ФИА.

Во втором же эпизоде сложно понять, как именно теперь можно и нельзя бороться. После «Ред Булл Ринга» и «Сильверстоуна» всё выглядело так, что если тебя снесло с внутренней траектории на находящегося снаружи соперника, то ты нарушил правила и получаешь штраф. Однако в данном случае эта формула почему-то не сработала.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWRNSPUoX2t/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CWRNSPUoX2t/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWRNSPUoX2t/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FORMULA 1® (@f1)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Если бы Ферстаппен в итоге победил, то уже в следующей гонке мог бы обеспечить себе чемпионское звание. И могло бы возникнуть ощущение, что 85-миллиметровый шарик ФИА сыграл в этом немалую роль — несоразмерную погрешности в 0,2%. И это поставило бы всю Формулу-1 в крайне некрасивое положение. К счастью, блестящий пилотаж Льюиса предотвратил большой провал самых престижных гонок планеты.