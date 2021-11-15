«Ауди» купила McLaren Group и команду «Формулы-1» (Autocar)

Отметим, что ранее McLaren Group частично продал часть коллектива «Ф-1»: MSP Sports Capital приобрела 15 процентов акций, а к концу 2022 года доля вырастет до 33 процентов.

По информации источника издания, первое предложение со стороны автопроизводителя было отвернуто McLaren Group. В результате была подписана сделка с вдвое лучшими условиями для британцев.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--676d9e405b50c04c125f" data-vnd="676d9e405b50c04c125f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=676d9e405b50c04c125f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что соглашение обеспечит долгосрочное будущее «Макларена», который в последние годы испытывает серьезные финансовые проблемы. Сделка открывает для концерна «Фольксваген» путь в «Ф-1». Переговоры об участии «Порше» и «Ауди» в чемпионате велись в последнее время.

Предполагается, что «Макларен» перейдет на двигатели «Ауди» в 2026 году.

В «Порше» также не исключают прихода в «Ф-1» — наиболее очевидным вариантом является сотрудничество с существующей командой, к примеру, «Ред Булл», пишет Autocar.