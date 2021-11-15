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14:48 (мск), источник: Sports.Ru

«Ауди» купила McLaren Group и команду «Формулы-1» (Autocar)

Компания «Ауди» оформила сделку по покупке McLaren Group, сообщает Autocar. Таким образом, «Ауди» получит контроль над всей компанией, в том числе над командой «Формулы-1» «Макларен».

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Источник: AP 2021

Отметим, что ранее McLaren Group частично продал часть коллектива «Ф-1»: MSP Sports Capital приобрела 15 процентов акций, а к концу 2022 года доля вырастет до 33 процентов.

По информации источника издания, первое предложение со стороны автопроизводителя было отвернуто McLaren Group. В результате была подписана сделка с вдвое лучшими условиями для британцев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что соглашение обеспечит долгосрочное будущее «Макларена», который в последние годы испытывает серьезные финансовые проблемы. Сделка открывает для концерна «Фольксваген» путь в «Ф-1». Переговоры об участии «Порше» и «Ауди» в чемпионате велись в последнее время.

Предполагается, что «Макларен» перейдет на двигатели «Ауди» в 2026 году.

В «Порше» также не исключают прихода в «Ф-1» — наиболее очевидным вариантом является сотрудничество с существующей командой, к примеру, «Ред Булл», пишет Autocar.

Представители компаний не стали комментировать ситуацию.

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