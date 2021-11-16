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13:14 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Альфа Ромео» объявили, что Антонио Джовинацци покинет команду по окончании сезона

Пресс-служба «Альфа Ромео» объявила, что пилот Антонио Джовинацци покинет команду после окончания сезона.

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Источник: AP 2021

27-летний гонщик выступал за «Альфа Ромео» на протяжении трёх сезонов подряд, где он окажется теперь — пока неизвестно.

«Всегда нелегко прощаться с пилотом, а в случае с Антонио — особенно, ведь он так долго был частью команды. Мы расстаёмся, но будем хранить воспоминания о хороших временах и извлекать выводы из плохих, зная, что эти моменты позволили нам вместе вырасти как команде.

Мы желаем Антонио всего наилучшего в будущем после сезона-2021. Ну, а пока у нас ещё есть три гонки, чтобы добиться хороших результатов вместе и сильно закончить год», — приводит слова Вассёра пресс-служба «Альфа Ромео».

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