В «Альфа Ромео» объявили, что Антонио Джовинацци покинет команду по окончании сезона

27-летний гонщик выступал за «Альфа Ромео» на протяжении трёх сезонов подряд, где он окажется теперь — пока неизвестно.



«Всегда нелегко прощаться с пилотом, а в случае с Антонио — особенно, ведь он так долго был частью команды. Мы расстаёмся, но будем хранить воспоминания о хороших временах и извлекать выводы из плохих, зная, что эти моменты позволили нам вместе вырасти как команде.



Мы желаем Антонио всего наилучшего в будущем после сезона-2021. Ну, а пока у нас ещё есть три гонки, чтобы добиться хороших результатов вместе и сильно закончить год», — приводит слова Вассёра пресс-служба «Альфа Ромео».