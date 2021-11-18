Ферстаппен высказался о скандальном эпизоде на Гран-при Бразилии

«Мне не нужно пересматривать запись, потому что я был за рулем, — цитирует Ферстаппена сайт “Формулы-1”. — Я точно знаю, что произошло. И как я сказал в прошлый раз, я думал, что у нас получилась отличная борьба, и мне это очень понравилось. Как пилот могу утверждать, что мы точно знаем, что можно и нельзя делать за рулем. Мы отчаянно боролись и поздно затормозили перед поворотом, шины уже были достаточно изношены. Если бы я совершил более крутой поворот влево, то просто вылетел бы с трассы».