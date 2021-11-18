Ферстаппен высказался о скандальном эпизоде на Гран-при Бразилии

На 48-м круге Хэмилтон предпринял попытку обгона Ферстаппена, перед самым поворотом нидерландец вышел вперед и между болидами «Ред Булл» и «Мерседеса» произошел контакт.
«Мне не нужно пересматривать запись, потому что я был за рулем, — цитирует Ферстаппена сайт “Формулы-1”. — Я точно знаю, что произошло. И как я сказал в прошлый раз, я думал, что у нас получилась отличная борьба, и мне это очень понравилось. Как пилот могу утверждать, что мы точно знаем, что можно и нельзя делать за рулем. Мы отчаянно боролись и поздно затормозили перед поворотом, шины уже были достаточно изношены. Если бы я совершил более крутой поворот влево, то просто вылетел бы с трассы».
Нидерландец считает, что он не будет наказан за маневр.
«Наказание не станет концом света. Но опять же я не ожидаю его, так как думал, что мы, двое претендентов на титул, боролись честно и ожесточенно. Поэтому в любом случае мы не могли совершить этот маневр без борьбы, это противоречит моей натуре, и мне кажется, что так должны складываться эпизоды, когда вы являетесь прямыми конкурентами за победу в чемпионате», — добавил лидер сезона.
Следующий этап состоится в Катаре с 19 по 21 ноября.