Загитова опубликовала «большое признание в любви»
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своей любви к готовке.
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своей любви к готовке.
«Мое большое признание в любви. Готовка — это медитативное занятие, где я могу экспериментировать с продуктами и добиваться нужного вкуса! Я обожаю готовить, в этом есть что-то до безумия уютное и даже, пожалуй, творческое. Вот так насмотришься аппетитных видео у фуд-блогеров, и ноги как-то сами ведут тебя на кухню, чтобы сделать что-то вкусненькое… Панкейки, пасты, сырники, рагу… Мои “сохраненные” — это просто сборник рецептов на все случаи жизни и на любое настроение. Так что, признаюсь, я кулинарный маньяк», — написала спортсменка в Instagram.
Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях, а также чемпионкой мира и Европы. Сейчас 19-летняя фигуристка ведет шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Спортсменка не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но не выступает на официальных соревнованиях второй сезон подряд.