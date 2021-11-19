Катар может спутать планы «Мерседес» и «Ред Булл»

Дебютный «Гран-при Катара» станет 20-м этапом нынешнего сезона «Формулы-1». Чемпионат близок к своей развязке, однако теперь шагает в неизвестность. Никто не представляет, что можно ожидать от уик-энда на трассе, которая изначально была предназначена для мотогонок.

Катар в «Формуле-1» теперь всерьез и надолго

Ближний Восток постепенно захватывает «Формулу-1». Многие уже привыкли к любопытным, но не всегда зрелищным этапам в Бахрейне и Абу-Даби. Теперь настало время поставить новые точки на карте мира в календаре чемпионата. Еще в прошлом году стало известно, что Саудовская Аравия примет гонку «Ф-1». Нефтяная компания Aramco стала титульным спонсором чемпионата, а проведение «Гран-при Саудовской Аравии» в последние годы всегда было лишь вопросом времени. Тем не менее появления еще одной гонки на Ближнем Востоке вряд ли кто-то ожидал в этом сезоне.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUcKKfeIfK0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FORMULA 1® (@f1)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Катар смело воспользовался неразберихой с календарем чемпионата и предложил свою кандидатуру на замену отмененного этапа в Австралии. Трасса «Лосаил» еще никогда не принимала гонки «Формулы-1». По слухам, организаторы этапа в Дохе раньше пытались отправить заявку на участие, но получали отказ от бывшего босса чемпионата Берни Экклстоуна. Все из-за того, что в соседнем Бахрейне ставили условие: гонка на «Сахире» должна быть эксклюзивной в этом регионе. Благодаря новому руководству чемпионата и пандемии Катар сумел заключить большой контракт на десять лет с «Формулой-1». В следующем году гонка на «Лосаиле» не пройдет из-за чемпионата мира по футболу, однако с 2023 года Катар неизменно будет принимать этапы королевского класса.

«Лосаил» в первую очередь известен мотогонками. В последние годы катарская трасса неизменно открывала чемпионат MotoGP. В прошлом году «Формула-1» приезжала на «Муджелло», которая также популярна из-за гонок на мотоциклах. «Гран-при Тосканы» получился зрелищным, однако итальянскую трассу сложно сравнить с «Лосаилом». Многие гонщики едут в неизвестность, так как никогда не были на этой трассе. Серхио Перес участвовал здесь в рамках серии GP2 Asia в 2009-м, а российский гонщик Никита Мазепин гонялся на «Лосаиле» в чемпионате «Формула MRF» в 2014 году. Тем не менее тот опыт не играет большой роли, поэтому пятничные тренировки в Катаре станут по-настоящему интересными как для гонщиков, так и для зрителей.

Бразильские страсти лидеров не утихают до сих пор

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWWT5n4oob3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CWWT5n4oob3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWWT5n4oob3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FORMULA 1® (@f1)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Семикратный чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон в зрелищной манере победил на «Гран-при Бразилии», однако в «Мерседес» все равно остались недовольными действиями лидера чемпионата Макса Ферстаппена. Голландец жестко защищался в борьбе с британцем и в какой-то момент выдавил Льюиса с трассы. Судьи оставили инцидент без внимания, однако ярости руководителя «Серебряных стрел» Тото Вольфа не было предела. Спустя два дня после гонки появилась запись с онборд-камеры машины Ферстаппена, и команда из Бракли отправила запрос в FIA с просьбой пересмотреть инцидент на 48-м круге заезда в Сан-Паулу. Если «Мерседес» предъявит новые доказательства вины голландца, стюарды могут наказать Макса за агрессию в Бразилии.

В Катаре главным действующим лицам чемпионата придется забыть бразильские страсти. Невозможно кому-то заранее отдавать преимущество из команд в Дохе, так как слишком много факторов отвечает за распределение сил на «Лосаиле». Неизвестная трасса, свежий двигатель «Мерседес» и потенциальный реванш Ферстаппена — именно те вводные, которые позволяют рассчитывать на зрелищный дебют «Лосаила» в «Формуле-1».

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Первый китайский боевой пилот в «Формуле-1»

Борьба за третье место в Кубке конструкторов постепенно сходит на нет. В последних гонках «Феррари» взяла инициативу и бьет по амбициям «Макларен» завершить сезон в ранге лучших из остальных. Отрыв между командами составляет уже 31,5 очка, поэтому Катар может быть последней возможностью для Ландо Норриса и Данэля Риккьярдо угнаться за Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом.

Позади этой группы очень интересным выглядит сражение «Альпин» и «Альфа Таури» за пятую строчку, однако главная новость недели произошла в стане «Альфа Ромео». На днях было объявлено, что Антонио Джовинацци покидает «Формулу-1», а на его место в команду из Хинвила приходит Чжоу Гуаньюй. Чжоу еще борется за титул в «Формуле-2» с Робертом Шварцманом и Оскаром Пиастри, однако уже забронировал себе путевку в «Ф-1». Новый напарник Валттери Ботатса станет первым китайским гонщиком в истории чемпионата. Таким образом, для Джовинацци «Гран-при Катара» будет одним из последних этапов в «Формуле-1», так что итальянец постарается громко завершить сезон.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWVNSARMN4c/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CWVNSARMN4c/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWVNSARMN4c/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracingorlen)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В команде Никиты Мазепина «Хаас» отличное настроение после уик-энда в Бразилии. Мазепин и Мик Шумахер вновь оказались последними в гонке, но пилоты были довольны темпом, а для Никиты этап в Сан-Паулу стал лучшим в сезоне. Россиянин провел яркий старт, а впоследствии красивым обгоном прошел своего напарника в первом повороте. Никита Мазепин, будучи на эмоциональном подъеме, постарается добиться максимума в Катаре, пускай и в борьбе вне очковой зоны.