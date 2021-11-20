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Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Катара, Ферстаппен — 2-й, Мазепин — последний

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу в квалификации Гран-при Бразилии.

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Источник: AP 2021

Второе место по итогам заезда занял лидер чемпионата, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим стал напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

Российский гонщик Никита Мазепин по итогам квалификации стал 20-м, уступив почти две с половиной секунды своему напарнику Мику Шумахеру, показавшему 19-й результат.

Формула-1. Гран-при Катара. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.20,827
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,455
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,651
4. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,813
5. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,843
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,904
7. Карлос Сайнс («Феррари») +1,013
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,054
9. Эстебан Окон («Альпин») +1,201
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,958.

Не прошли в третий сегмент:

11. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.22,346
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.22,460
13. Шарль Леклер («Феррари») — 1.22,463
14. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.22,597
15. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.22,756.

Не прошли во второй сегмент:

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.23,156
17. Николас Латифи («Уильямс») — 1.23,213
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.23,262
19. Мик Шумахер («Хаас») — 1.23,407
20. Никита Мазепин («Хаас») — 1.25,859.

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